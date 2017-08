U Pozorištu mladih Sarajevo danas je održano druženje i razgovor s mladim youtuberima na temu Mračna strana interneta u organizaciji Save the Children i dječijeg programa SFF-a.

Organizacija Save the Children ima za cilj zaštitu mladih na internetu i danas su na druženju razgovarali na temu zaštite djece na internetu koji tek kreiraju svoje Facebook i Instagram profile.



Djeci je objašnjeno kako mogu zaštititi svoj profil od hakiranja i svoj identitet i naglašeno da im nisu svi ljudi na internetu prijatelji i da osoba koja im da lajk ne mora uopšte biti dobronamjerna.



"Najviše bi se trebali pripaziti lažnih mailova s porukom kako su dobili neku nagradu te da trebaju ostaviti podatke kako bi preuzeli tu nagradu. Dosta djece povjeruje i ostavi podatke koji se mogu zloupotrijebiti", rekao je mladi youtuber iz Visokog Nedim Lepić.



On je također rekao kako bi mladi na društvenim mrežama trebali što manje otkrivati lokacije na kojima se nalaze, detalje o privatnosti, prijateljima, mjestu stanovanja i sl., jer je to dostupno svima, a ono što se jednom stavi na internet, ostaje zauvijek u Googleovoj bazi podataka.