Za mjesec dana, djeca širom svijeta će preuzeti ključne uloge u medijima, politici, preduzećima, sportu i zabavnim programima kako bi iskazali podršku za milione svojih vršnjaka koji su neškolovani, nezaštićeni i raseljeni, izjavili su danas iz UNICEF-a.

Preuzimanje, koje je planirano za 20. novembar, obilježava godišnjicu usvajanja Konvencije o pravima djeteta i pokretanja prvog Međunarodnog dana djeteta."Od Aucklanda do Ammana, preko New Yorka do N’Djamena, želimo da djeca učestvuju u kampanjama u svojim školama i zajednicama, kako bi pomogli spasiti dječije živote, boreći se za svoja prava i ostvarujući svoj potencijal", rekao je Justin Forsyth, zamjenik izvršnog direktora UNICEF-a. "Međunarodni dan djeteta će biti dan za djecu, sa djecom".U predstojećem periodu uoči 20. novembra, UNICEF poziva djecu širom svijeta da javno progovore protiv maltretiranja, diskriminacije i nepravednosti. Uprkos ogromnom napretku tokom proteklih decenija, prema sljedećim podacima: 385 miliona djece živi u ekstremnom siromaštvu; 264 miliona djece i mladih se ne školuje; 5,6 miliona djece mlađe od pet godina je umrlo od uzroka koji su se mogi spriječiti.Kako bi dali glas milionima djece čiji glasovi nisu poslušani, poznate zvijezde i svjetski lideri će pružiti podršku inicijativi, uključujući: UNICEF-ovog ambasadora dobre volje, Davida Beckhama; on će u kratkom filmu koji će biti prikazan za Međunarodni dan djeteta pitati djecu o njihovim pogledima na svijet. Francusku muzičku grupu Kids United, koja će premijerno prikazati novi muzički video sa snažnom porukom, snimljen za UNICEF i Međunarodni dan djeteta.Globalna "preuzimanja" vlada, sporta i preduzeća, uključujući i legendarnog igrača kriketa Sachina Tendulkara, španskog fudbalera i kapitena Fudbalskog kluba New York City Davida Villu, južnokorejskog glumca i nacionalnog ambasadora Ahn Sung-kija, Lego Fondaciju i Qantas.Glumici iz filma Logan, Dafne Keen, te Isabeli Moner iz filma Transformers: Posljednji vitez priključit će se 150 djece, radi preuzimanja glavnog sjedišta Ujedinjenih Naroda, gdje će pjevačice, autorice pjesama i izvođačice Chloe x Halle premijerno izvesti numeru napisanu posebno za obilježavanje ovog dana."Molimo djecu da se priključe, online ili offline, radi svijeta u kojem svako dijete živi i zdravo odrasta, obrazovano i zaštićeno od bilo kakve prijetnje", rekao je Forsyth.U školama širom svijeta, djeca će "preuzeti" učionice i zbornice, kako bi podigli glas protiv problema s kojima se suočavaju njihovi vršnjaci širom svijeta, poput migracije, ranog braka i propuštanja školovanja.Glumci i filantropi, Debora-lee Furness i Hugh Jackman, pružit će podršku masovnoj kampanji prikupljanja sredstava – Vježba za vodu – u organizaciji Move the World, koja će se održati u teretanama u više od 100 država. Instruktori i posjetioci teretana će 18. novembra moći učestvovati u kampanji, kako bi pomogli da, u nekim od najsiromašnijih država svijeta, djeca i njihove porodice imaju pristup pitkoj vodi, zdravstvenoj zaštiti i hrani.U Bosni i Hercegovini, predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan otvorenim pismom pozvala je partnere i prijatelje UNICEF-a da se priključe ovoj inicijativi i predložila da centralna tema bude akcija protiv tjelesnog kažnjavanja djece."Kao što već znate, naša istraživanja pokazuju da skoro 50% roditelja koriste nasilne metode u odgoju djece, iako se eksperti slažu da to dugoročno može imati ozbiljne posljedice. Sa druge strane, naše nedavno istraživanje sa djecom i mladima pokazalo je da je nasilje jedno od glavnih problema koji ih zabrinjava", naglasila je u svom pismu predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan, piše portal Zasvakodijete.ba