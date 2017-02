Djeca leptiri u BiH: I običan dodir im izaziva bol, ali ih više boli okretanje leđa društva

U BiH živi 22 djece koja boluju od bulozne epidermolize, rijetke, ali izuzetno teške bolesti. Glavna karakteristika ove bolesti je ranjiva koža, poput krila leptira, pa ih zbog toga nazivaju "Djeca leptiri". I najmanji dodir može izazvati bolne posljedice.

U BiH živi 22 djece koja boluju od bulozne epidermolize, rijetke, ali izuzetno teške bolesti. Glavna karakteristika ove bolesti je ranjiva koža, poput krila leptira, pa ih zbog toga nazivaju "Djeca leptiri". I najmanji dodir može izazvati bolne posljedice.