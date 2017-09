Distributeri električne energije na mrežu će privremeno moći priključiti bespravno izgrađene objekte

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH. Jedna od novina je da operator distributivnog sistema može na distributivnu mrežu privremeno priključiti bespravno izgrađene objekte.

Kako je saopćeno iz Vlade FBiH, uslov za to je uvjerenje organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu doneseni planski dokumenti i je li u postupku legalizacije.



Ako je objekt izgrađen na nepropisnom rastojanju, bez saglasnosti elektroenergetskog subjekta, on je dužan od vlasnika objekta zahtijevati da u određenom roku poduzme aktivnosti na izmještanju ili tehničkim izmjenama objekta i o tome obavijestiti nadležni organ lokalne uprave. Ako vlasnik to ne učini, elektroenergetski subjekt je dužan od nadležnog organa lokalne uprave zahtijevati uklanjanje objekta.



Razlozi za izmjene i dopune sadržani su u presudi Ustavnog suda FBiH od 7.10.2015. godine, kojim je utvrđeno da pojedini članovi Zakona o električnoj energiji povređuju pravo na lokalnu samoupravu općina Novo Sarajevo i Konjic.



Utvrđen Prijedlog zakona o hemikalijama



Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o hemikalijama, koji uređuje klasifikaciju, pakovanje i obilježavanje opasnih hemikalija, razmjenu podataka o hemikalijama kroz sigurnosno-tehnički list, integralni inventar hemikalija proizvedenih i uvezenih, dobru laboratorijsku praksa, ograničenja i zabrane supstanci koje izazivaju zabrinutost.



Također su propisani uvjeti za uvoz i izvoz hemikalija za koje je nužan postupak prethodne saglasnosti, donošenje odobrenja za proizvodnju, stavljanje na tržište i korištenje opasnih hemikalija i njihovo sistematsko praćenje, stavljanje na tržište deterdženata, nadzor i druga pitanja od značaja za sigurno upravljanje hemikalijama.



Primarni cilj je usklađivanje propisa država članica u oblasti hemikalija radi uspostavljena jedinstvenog tržišta i održivog razvoja.



"Proizvođač, uvoznik i korisnik hemikalije obavezni su da te proizvode prije stavljanja na tržište klasifikuju, označe i pakuju u skladu sa Zakonom. Klasifikacija hemikalija u klase opasnosti vrši se po Globalno harmonizovanim sistemu (GHS). Procjena opasnosti hemikalije radi se na osnovu fizičkih i hemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških svojstava, koja utiču na životnu sredinu. Zakon je zasnovan na načelu da proizvođači, uvoznici ili krajnji korisnici treba da osiguraju da proizvode, prodaju ili koriste supstance koje nemaju štetno dejstvo po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu, a njegove odredbe zasnovane su na načelu predostrožnosti", navodi se u saopćenju.