U prostorijama KJKP Vodovod i kanalizacija u Sarajevu danas je održana prezentacija stanja u preduzeću čiji je sistem, prema riječima njegovog direktora, pred kolapsom.

