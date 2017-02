Direktor RMU Kakanj: Nismo imali izbora za odlaganje jalovine, nadoknadit ćemo štetu

Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba

Nakon katastrofe koje se u subotu desila usljed klizišta i izlijevanja vode iz vještačkog jezera u mjestu Donji Tičići kod Kaknja, direktor RMU Kakanj Kasim Alajbegović za Klix.ba je kazao da poduzima sve potrebno da prepumpavanje vode u rijeku Ribnicu što prije počne, te da će preduzeće na čijem je čelu mještanima nadoknaditi štetu.

Nakon katastrofe koje se u subotu desila usljed klizišta i izlijevanja vode iz vještačkog jezera u mjestu Donji Tičići kod Kaknja, direktor RMU Kakanj Kasim Alajbegović za Klix.ba je kazao da poduzima sve potrebno da prepumpavanje vode u rijeku Ribnicu što prije počne, te da će preduzeće na čijem je čelu mještanima nadoknaditi štetu.

"Stigla su dva šlepera cijevi za pumpanje, kao i pumpe za prepumpavanje vode u rijeku. Pumpe su poslane iz Federalne uprave civilne zaštite, ali nisu kompletne. Da bismo došli do korita rijeke potrebno nam je 600 metara cjevovoda za jednu pumpu. Nedostaje nam kilometar i po. Dio opreme ćemo dobiti od RMU Kreka, od vojske ćemo dobiti jedan ponton, uputili smo zahtjev za još jedan. Na ovoj dionici veći dio zemlje je otkupljen. Komisija izvršila popis na poziv mještana i na osnovu dokumentacije, ono što nije otkupio RMU Kakanj će korektno platiti", ističe Alajbegović.



Alajbegović tvrdi da RMU Kakanj nije imao drugog izbora kada je odlaganje jalovine u pitanju, te da je ovakve situacije jedino tunel mogao spriječiti, ali da on nije završen.



"Projektna dokumentacija za tunel Ribnica urađena je prije više do 30 godina, a izgradnja je počela tek 2014. godine kada je Elektroprivreda BiH obezbijedila 9,5 miliona KM. Bez tog tunela nema sigurnog kopanja i odlaganja. Kop konstantno radi i prebacuje se s jedne na drugu lokaciju da bi odlagao jalovinu i održao kontinuitet kopanja uglja kako bi mogao da isporuči dovoljne količine Termoelektrani Kakanj", ističe naš sagovornik.



Podsjećamo, zbog aktiviranog klizišta u mjestu Donji Tičići i izlijevanja većih količina vode saobraćaj na autoputu A-1 Kakanj-Zenica u oba smjera, kao i na regionalnom putu R-445 Kakanj-Zenica, u subotu je do večernjih sati u potpunosti bio obustavljen.