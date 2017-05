Direktor Fondacije Hastor Seid Fijuljanin: Trebamo pomoći mladim ljudima u školovanju

Foto: Klix.ba

Fondacija Hastor danas je na Sarajevo Business Forumu dobila Nagradu za društveni utjecaj godine. Direktor Fondacije Seid Fijuljanin kazao je kako im ova nagrada puno znači jer pokazuje da je njihov rad primjećen i prepoznat.

Tokom 12-godišnjeg rada, Fondacija je stipendirala hiljade učenika i studenata od kojih danas većina radi. Trenutno podržavaju 1.714 stipendista iz više od 110 bh. općina.



"Ova nagrada je instrument prepoznavanja svega onoga što smo do sada uradili i voljeli bismo da ona bude instrument za prepoznavanje potencijala svega onoga što se može uraditi u BiH. Potrebno je da se mnogo pomogne mladim ljudima i njihovim porodicama prilikom školovanja, da dostignu željeni nivo znanja iz oblasti koje žele završiti. Mi ćemo nastaviti ulagati napore u širenje inicijativa i djelovanje i pozivamo sve koji žele podržati naš rad da to urade kako bismo zajedno došli do novih pozitivnih utjecaja na društvo oko nas i cijelu BiH u konačnici", kazao je Fijuljanin.



Fondacija Hastor je dobrotvorna, neprofitna organizacija koja od 2006. godine svojim radom podržava i osnažuje djecu i mlade u nastojanju da postanu samosvjesni lideri u svojim zajednicama. Osnovna ideja i cilj Fondacije Hastor je pružiti šansu mladima da svojim uspješnim školovanjem, kao i volonterskim radom, učestvuju u razvijanju lokalnih zajednica i vlastitih resursa.