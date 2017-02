Digitalizacija grunta uplašila bh. dijasporu: Drakonske kazne zbog neprijavljivanja imovine

Nedavno je završen proces digitalizacije zemljišnoknjižnih podataka u Federaciji BiH te su oni dostupni na internetu. Realno, korak naprijed u informatizaciji naše zemlje, zabrinuo je jedan dio naše populacije – dijasporu. Javno objavljeni podaci vezani za vlasništvo nad nekretninama dostupni su i poreskim upravama brojnih zemalja te mogu direktno utjecati na provjeru prijavljenih poreskih osnovica koje naši građani imaju, a time i realno prikazanih obaveza.

Prezentacija projekta e-grunt u Sarajevo (Foto: FENA)

