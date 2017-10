Na brojnim objektima u Sarajevu vidljivi su ožiljci rata i nakon više od dvije decenije. Kao svjedoci jednog mračnog perioda, stoje srušene, neobnovljene i oronule zgrade. Obnovi nekih nije doprinijela ni atraktivnost lokacija na kojoj se nalaze.

Ilidžanski hotel i kafana "Topola" sagrađen je 1885. godine za vrijeme Austro-Ugarske vladavine. U ovoj kafani su mnoge poznate ličnosti iz svijeta muzike započele svoju karijeru, a 1936. godine tu je pjevala svjetska zvijezda Josephina Baker. Ova zgrada bila je pod zaštitom države, a tokom agresije je potpuno devastirana i još nikada nije obnovljena.



U istom sarajevskom naselju nalazi se i Stara željeznička stanica Ilidža, jedan od brojnih nacionalnih spomenika BiH koji je služio svojoj namjeni sve do ukidanja uskotračne pruge Sarajevo-Metković-Ploče 26. novembra 1966. godine. Tada je preuređena u stambeni prostor, a u dobrom građevinskom stanju bila je sve do 1996. godine kada je usljed požara potpuno uništena krovna konstrukcija istočnog dijela objekta. Danas je u jako lošem stanju.



U krugu nekadašnjeg sarajevskog giganta "Energoinvest" na Stupu nalazi se nekoliko devastiranih hala. Većina ih je uništena i opljačkana za vrijeme rata, a 2008. godine u potpunosti je izgorjela jedna hala puna otpada. Na pojedinim mjestima stoje table sa upozorenjem da je strogo zabranjeno ulaziti u krug nekadašnje fabrike.



Dom penzionera u sarajevskom naselju Nedžarići izgrađen je neposredno prije rata, a tokom agresije na našu državu u potpunosti je devastiran. Danas je ovaj objekt ogromna deponija smeća i mjesto na kojem se skupljaju beskućnici, ovisnici i psi lutalice.



Prostor nekadašnje vojne kasarne Maršal Tito, između naselja Pofalići i Marijin Dvor, dat je na korištenje i upravljanje Univerzitetu u Sarajevu. Na tom mjestu danas se nalazi univerzitetski kapus i iako je dio na kojem se nalaze fakulteti uređen, kasarna je i dalje devastirana i neuređena. Iako je nekadašnju kasarnu trebalo zamijeniti nekoliko fakulteta, gradnja je ostala na planovima.



Zgrada u kojoj je nekada bila smještena Električna centrala predstavlja jedno od najznačajnijih industrijskih ostvarenja austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovin. Teško je oštećena 1992. godine. Krov objekta i enterijer u potpunosti su oštećeni, a u unutrašnjosti, koja je utočište beskućnicima i narkomanima, nalaze se velike količine građevinskog otpada, smeća i samoniklog rastinja. Radnje na sanaciji objekta ili raščišćavanju otpada nikada nisu poduzete.



Nekadašnji hotel Nacional, smješten u ulici Konak u sarajevskom naselju Bistrik, u ruševnom je stanju i predstavlja ruglo u centru grada. Nakon rata je obnovljen samo dio koji koristi Srednja ugostiteljsko-turistička škola za praktičnu nastavu, a hotel koji se nalazi u blizini brojnih kulturno-historijskih institucija još uvijek čeka bolje dane.



Zgrada stare željezničke stanice na Bistriku izgrađena je početkom 20. stoljeća kao prateći objekt uskotračne pruge Sarajevo-Višegrad. Ova građevina je prije 11 godina proglašena nacionalnim spomenikom i iako su postojale različite inicijative o njenom preuređenju u muzej, to se nikada nije dogodilo. Iako nije namjenjena tome danas je dom za nekoliko porodica.



Bivša kasarna Jajce sagrađena je za vrijeme Austro-Ugarske i godinama je smatrana jednim od simbola Sarajeva. Riječ je o još jednom nacionalnom spomeniku o kojem se niko ne brine od završetka rata u BiH. Jedan dio kasarne potpuno je urušen, zidovi ogoljeni, a unutrašnjost devastirana i puna otpada.



Na popularnom izletištu Stojčevac nekada se nalazio rezidencijalni kompleks Josipa Broza Tita s podzemnim tunelima, koji je prava atrakcija. Danas je ovaj objekt u potpunosti devastiran i zapušten. Dijelovi ovog objekta se obrušavaju, a unutrašnjost je, osim smeća, puna eksplozivnih minskih sredstava.



Zgrada Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju otvorena je 1967. godine, a svojoj svrsi služila je do 1992. godine. Nalazila se na liniji i na teritoriji pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Potpuno je devastirana tokom agresije na BiH, a 1993. premještena je na KCUS.



Iako se Sarajevo vremenom izgradilo i moderniziralo, po cijelom gradu vidljivi su ožiljci rata. Pored brojnih obnovljenih i novoizgrađenih objekata, naići ćete i na zgrade izrešetane gelerima. Jedna takva, koju možete pogledati u našoj fotogaleriji, nalazi se u sarajevskom naselju Dobrinja. Ovakvi objekti nisu rijetkost ni u drugim bh. gradovima.