Denis Stojnić napušta DF: Zgrožen sam Komšićevim rječnikom, neka objasni gdje su pare

Rođeni Sarajlija, profesor sporta i tjelesnog odgoja, pionir MMA sporta u Bosni i Hercegovini, prvi Bosanac i Hercegovac učesnik UFC-a, prvak teške kategorije HIT-FC, treće najjače svjetske federacije, i već od danas bivši član Demokratske Fronte (DF) Denis Stojnić, iskreno objašnjava svoje razloge zbog kojih napušta Demokratsku frontu.

"U Demokratsku frontu sam ušao prije svega zbog njenog predsjednika Željka Komšića, čiju sam pojavu smatrao tada onakvom kakvog su ga većina građana doživljavala kroz njegove medijske istupe, te vođen tim smatrao kako je to stranka koja je lično za mene. Međutim, ulaskom u Demokratsku frontu, započete su raznorazne iznenađujuće situacije, počevši od samog degradiranja mene i mog brata Dade Stojnića kada je u pitanju sama predizborna kampanja, očiti primjeri su kada je supruga od gospodina Šemsudina Džeke, sada već bivšeg direktora Turističke zajednice Kantona Sarajevo, izjavila na jednoj od društvenih mreža ko je glasao za 'onu dvojicu', te iz pristojnosti ne bih išao dalje u detalje izjave gospođe Džeko. Također, izjava gospodina Zlatka Miletića, generalnog sekretara Demokratske fronte, za koju sam čuo da je pojedinim ženskim članovima DF-a sugerisao da ne posjećuju moje lokale, samo je pokazatelj da gospodin Miletić očito pati od pojedinih kompleksa s obzirom da je moj otac profesor Zdravko Stojnić prijeratni, ratni kao i poslijeratni nekorumpirani pripadnik službi sigurnosti i koji je za vrijeme sarajevake Olimpijade bio jedan od najuspješnih učesnika, a koji se također nakon završetka Olimpijskih igara u Lilehameru na koje je otiśao preko piste i isto tako se vratio pretrčavajući snajperske pucnje kako bi branio svoje Sarajevo i svoju državu Bosnu i Hercegovinu zajedno sa svojim napaćenim sugrađanima. Inače moj otac Zdravko Stojnić je učesnik četiri olimpijade", navodi Stojnić u saopćenju za medije.



Što se tiče predsjednika Demokratske Fronte gospodina Željka Komšića, dodaje da su obavili razgovore o nekoliko tema.



"Ja sam tu također postavio pitanje gospodinu Komšiću šta je sa paušalom koji pripada klubu DF-a u Općinskom vijeću Stari Grad, koji sačinjavaju tri člana, od toga dvojica smo moj brat i moja malenkost, jer bismo sa tim novcem trebali da plaćamo kancelariju kluba i jedno tehničko lice također iz Demokratske fronte koji će obavještavati građane o aktivnostima našeg kluba i voditi evidenciju o sastancima sa građanima i njihovim zahtjevima, koje bismo mi upućivali kao inicijative na sjednicama općinskih vijeća te iste pokušavali i riješiti i pomoći napaćenim građanima, jer smo se i zbog tih građana i kandidovali. Dobili smo njihovo povjerenje i te ljude nismo zaboravili. Predsjednik Željko Komšić je istakao da je trenutno u velikom kreditu koji je digao u iznosu od milion i 200.000 KM, i gdje je rekao da će vidjeti šta može da učini, a na šta sam mu ja odgovorio da smo moj brat i ja sami uložili sve finansije u toku izborne kampanje od štampanja plakata do majica i reklamnog materijala, a od samog DF-a nismo dobili ništa, a sada je slučaj da novac koji trebaju dobiti svi klubovi DF-a u svim općinama i gradovima u Bosni i Hercegovini preusmjeravaju svoje zakonski zagarantirane paušale u centralu DF-a gdje i ostaju. Jedino što mi je čudno kako je kampanje koštala milion i 200.000 KM, kada je svaki član DF-a sam plaćao od jakne, majice i kačketa, pa me zanima šta je to u kampanji koštalo milion i 200.000 KM. To pitanje se mora postaviti gospodi Komšiću, Miletiću i Džeki: gdje je taj novac koji je navodno u kampanji utrošen. Gospodin Komšić nam je rekao da će sagledati navedeno i da će javiti do 10. februara. Međutim, mene još niko nije kontaktirao. Začuđen sam ovakvim informacijama koje sam pročitao u medijima kako nabija parlamentarne paušale na neku stvar, a nama kao klubu DF-a Starog Grada duguje četiri paušala, a još više sam zgrožen njegovim načinom izražavanja u medijima, s obzirom na to da je on ipak bivši ambasador, načelnik i član Predsjedništva BiH u dva saziva i sada predsjednik stranke", pojašnjava Stojnić.



Jedna od tema bila je i izbor za gradinačelnika Sarajeva, gdje je Dado Stojnić odmah istakao da će podržati kandidata SDA-SBB za gradonačelnika grada Sarajeva Abdulaha Skaku i da ne dolazi u obzir da podrže kandidata Dževada Bećirevića koji je u tome momentu bio kandidat ispred ljevice.



"Nakon toga počinju jaki pritisci i ucjene od strane funkcionera Demokratske fronte i lično načelnika općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića da nećemo imati ponovno ispred svojih ugostiteljakih objekata ljetne bašte te da smo mi jedini koji prelazimo gabarite na prostoru cijele općine, a očito ne želi da vidi da u općini Stari Grad, Centar kao i svim ostalim općinama svi ugostiteljski objekti prelaze gabarite, ali se samo u nama uvijek tražila pravda za razliku od svih drugih što ispada da je samo za nas važio i važi određeni zakon. Čak je predloženo od strane Demokratske fronte i nezavisnih vijećnika koje predvodi Ibrahim Hadžibajrić i čiji je predlagač bio predsjedavajući općinskog Vijeća Stari Grad Jusuf Pušina, da na slijedećem općinskom Vijeću koja će se održati u utorak 28. februara, da se mom bratu i meni oduzmu vijećničke komisije čiji smo članovi i po statutu općine Stari Grad ne bi smjeli to raditi jer se tim krše pravila, zakon i statut Općine Stari Grad Sarajevo. Ja sam izabran u dvije opštinske komisije, što je i po statutu Općine Stari Grad. Ono što je veoma interesantno jeste da će jedna od tačaka dnevnog reda biti davanje nadležnosti općinskom načelniku da lično svojim izborom dodjeljuje poslovne prostore kome on želi, te sa time u vezi možemo ukinuti komisiju za dodjelivanje poslovnih prostora i samo vijeće. Na znam kakvu svrhu onda mi vijećnici imamo", pojašnjava Stojnić.



Nakon izbora Abdulaha Skake za gradonačelnika Grada Sarajeva došlo je do isključenja dva općinska ujedno i gradska vijećnika od strane njihovih stranaka i iz stranačkog članstva, a to su Avdo Miladin i Dado Stojnić zbog, kako je navedeno, nepoštovanja stranačkih dogovora .



"Nedugo nakon izbora u pojedinim medijima su se pojavile mnogobrojne različite spekulacije o tome kako su navedana dva vijećnika dobili od SDA i SBB stranaka obećanja o zapošljavanju članova njihovih porodica u državnim institucijama, kao i spekulacija o ponuđenim finansijskim i materijalnim sredstvima što predstavlja gnusne laži i najlicemjernije zlonamjerne podvale. Jednom prilikom mediji su postavili pitanje gradonačelniku grada Sarajeva Abdulahu Skaki šta ste to obećali i dali gradskom vijećniku Dadi Stojniću? Gradonačelnik Skaka je odgovorio da mu je jedino dao problem u Starom Gradu što je do sada i očito, jer je Dado glasajući za Skaku,demokratski, svojom slobodnom voljom, srcem i moralom navukao na sebe ljutnju ljevice u Starom Gradu a i u Sarajevu. Spreman sam da se suočim sa svim pomenutim osobama u gore navedenom tekstu i to medijskim sučeljavanjem, jer također očekujem ovog mog istupa izmišljanje odgovora koji iste koriste godinama lažući naše građane, a njima bi itekako trebala biti čast da sjede sa mnom, jer sam ja ipak svjetski prvak i privatnik koji zapošljava mnogobrojne građane a koji od toga hrane svoje porodice, priznat sam u cijeloj Evropi i svijetu, za razliku od njih koji su poznati samo u Bosni i Hercegovini i "priznati" i žive na ručun budžeta ove napaćene zemlje. Žao mi je što moj brat Dado Stojnić nije želio kroz medije da daje izjave i da tako obrazloži građanima zašto je glasao za sadašnjeg gradonačelnika Abdulaha Skaku, a meni je lično odgovorio da ćemo mi svojim radom u četverogodišnjem mandatu to pokazati građanima, a ne medijskim izjavama koje se često ne obistine", dodaje Stojnić.



Iako neće viši biti u DF-u kaže da to ne znači da neće više biti tu na usluzi građanima.



"Naprotiv, moja vrata će biti uvijek otvorena za sve građane i borit ćemo se da pomognemo svima kojima pomoć treba, a mogu to reći i u ime svog brata Dade Stojnića. Čudno je da svi koji su napustili DF ne valjaju, a da je samo vrh stranke ispravan", kaže Stojnić na kraju.