Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH), Civilne zaštite i Crvenog križa Lukavac danas su na lukavačkom jezeru Modrac realizirali pokaznu vježbu pod nazivom "Pomoć civilnom stanovništvu u slučaju elementarne nepogode - poplave" u okviru koje su potvrdili svoju spremnost za ukazivanje pomoći i spašavanje života unesrećenih građana u područjima koja zadese prirodne katastrofe.

Kako je navedeno u scenariju vježbe, usljed dugotrajnih kišnih padavina koje su pogodile BiH, a naročito područje TK, došlo je do porasta vodostaja na svim slivovima vodenih tokova. Najviše je nabujala rijeka Spreča i maksimalno podigla vodostaj jezera Modrac.



Bez obzira na apel civilnih vlasti da ne isplovljavaju na jezero, grupa nesavjesnih ribara s jednim čamcem nije se pridržavala upozorenja Civilne zaštite Lukavac o zabrani izaska na jezero.



Usljed neveremena čamac je udario u stub žičare i došlo je do oštećenja čamca, čime su životi ribara dovedeni u opasnost.



Naporima pripadnika OSBiH, Civilne zaštite i Crvenog križa Lukavac svi građani su izvučeni na kopno, nakon čega im je ukazana ljekarska pomoć.



Cilj ove vježbe bio je pokazati spremnost svih struktura u odgovoru prilikom elementarnih nepogoda, a nakon katastrofa koje su našu zemlju zadesile 2014. godine.



"Nakon poplava 2014. mi smo organizovano pristupili mnogim aktivnostima. Govoreći konkretno o OSBiH, nastojali smo u svim jedinicima širom zemlje stvoriti jedan dio ljudstva koji se može nositi s tim pitanjima. Nije ovdje riječ samo o poplavama, jer se nalazimo na području gdje vrlo lako može doći do zemljotresa i požara. Stupili smo u kontakte sa svim institucijama koje bi se skupa s nama trebale baviti tim pitanjima i na cjelokupnom terenu sprovodimo svakodneveno vježbe", kazao je general major Dragan Vuković, komandant Operativne komande Oružanih snaga BiH.



On je istakao da je današnja vježba koja je upriličena za akreditirane vojno-diplomatske predstavnike u BiH i predstavnike Pete pješadijske brigade OSBiH, zapravo mali prikaz aktivnosti koje su u proteklom periodu realizirane.



"Nedavno smo u Goraždu imali mnogo veću vježbu. Nastojimo da organizaciono dosta toga uradimo. Naš najveći problem je materijalne prirode. Nama nedostaju novčana sredstva za nabavku novije i savremenije opreme koja bi prevashodno zaštitila sve vojnike i ljude koji učestvuju u akcijama, ali bi nam dala i mnogo veće mogućnosti da na terenu što kvalitetnije radimo", naglasio je Vuković.



Komandant Pete pješadijske brigade OSBiH brigadni general Kenan Dautović izjavio je da OSBiH imaju odličnu saradnju sa Općinom Lukavac.



"Ova vježba treba poslužiti kao primjer šta je potrebno uraditi kako bi se postigao sinergetski efekat između OSBiH i lokalne zajednice", istakao je Dautović.



Načelnik Lukavca Edin Delić naglasio je da je vidljivo da je pripadnicima OSBiH potrebna veća konekcija s građanstvom.



"Naše vojne snage žele dijeliti probleme s građanima i mi ćemo vrlo rado biti prostor za takve inicijative. Mi smo danas naučili neke lekcije i upalili motore koji nisu paljeni četiri godine. Moja procjena je da smo mi na 10 posto od potrebnog kapaciteta, što je dramatično malo. Mi imamo neke ljude koji se trude, ali to je daleko od sistema. Mi nismo imali uvježbane ekipe, iako nam je to potrebno i sad ćemo krenuti s tim", dodao je Delić.