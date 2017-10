Delegacija EU poručila bh. vlastima da reforme mjesecima stagniraju

Foto: EPA-EFE

Uprkos tome što izborno zakonodavstvo nema nikakve veze sa evroatlanskim putem BiH domaći političari posljednjih mjeseci više pričaju o izmjenama Izbornog zakona nego što rade na realizaciji preuzetih obaveza na putu ka Evropskoj uniji. Iz Delegacije EU u BiH jasno poručuju kako prioritet bh. vlastima treba biti rješavanje pitanja povećanja akciza na naftu i naftne derivate te popunjavanje Upitnika Evropske komisije.

