Del Vechio: BiH se ne treba buniti protiv novog pristupa Hrvatske, već adaptirati

Ivan Del Vechio, ambasador Hrvatske u BiH (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Ambasador Republike Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio, koji će u septembru okončati svoj mandat, za Klix.ba je govorio o odluci Hrvatske da poveća uvoznu taksu s 12 na 270 eura za voće i povrće iz BiH, kao i o planu restrukturiranja Konzuma i povratka Mercatora na tržište Bosne i Hercegovine.

Ambasador Republike Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio, koji će u septembru okončati svoj mandat, za Klix.ba je govorio o odluci Hrvatske da poveća uvoznu taksu s 12 na 270 eura za voće i povrće iz BiH, kao i o planu restrukturiranja Konzuma i povratka Mercatora na tržište Bosne i Hercegovine.