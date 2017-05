Dedić: Zahtjeve za moju smjenu ne shvatam ozbiljno jer dolaze od SBB-a USK

Šemsudin Dedić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Federalni ministar poljoprivredne, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić kazao je za Klix.ba, u povodu sve češćih priča o njegovoj smjeni, kako takve zahtjeve ne shvata ozbiljno s obzirom na to da dolaze od predsjednice kantonalnog odbora SBB-a USK Azre Hadžić.

Federalni ministar poljoprivredne, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić kazao je za Klix.ba, u povodu sve češćih priča o njegovoj smjeni, kako takve zahtjeve ne shvata ozbiljno s obzirom na to da dolaze od predsjednice kantonalnog odbora SBB-a USK Azre Hadžić.

Dedić ističe da stanje u poljoprivredi nije zadovoljavajuće no sigurno nije toliko tragično koliko to pokušavaju predstaviti pojedinci.



"Moj saradnici i ja ćemo na tematskoj sjednici u srijedu prezentirati tačne podatke. Od početka mog mandata mene nažalost prati 'bauk' mog prethodnika koji ne samo da je srozao ugled ministarstva već je i napravio neviđene propuste i dugove", rekao je Dedić.



On dodaje da su, od kada je preuzeo dužnost ministra, imali 50 miliona maraka naslijeđenih dugovanja po osnovu poticaja. Kako kaže, ovo je skoro jedan godišnji iznos budžeta ministarstva.



"Danas je ovaj dug značajno smanjen a radimo i na osiguranju kontinuiteta isplata. Osim toga, sve do mog dolaska, djelovanje ministarstva bilo je skoro u potpunosti svedeno na direktna plaćanja, odnosno socijalnu pomoć poljoprivrednicima. Investicije u razvoj postojale su samo na papiru. Još 2015. godine za preko nam potrebne strukturne promjene u budžetu ministarstva nije bila predviđena nijedna marka. No već u 2016. vidite boljitak. U razvoj investirali smo prošle godine devet miliona KM iz budžeta i 21 milion KM kredita. Do 2019. ukupne investicije kroz sopstvena i kreditna sredstva planiramo povećati na 70 miliona KM. Zahtjeve za mojom smjenom ne shvaćam ozbiljno pogotovo zato što dolaze od predsjednice kantonalnog odbora SBB-a USK Azre Hadžić", rekao je Dedić.



Kako kaže, u četvrtak SBB izlazi iz koalicije na kantonu, dan nakon toga pojavljuje se zahtjev za njegovom smjenom.



"Teško da to smatram sticajem okolnosti. Gospođa Azra Hadžić ne brine za poljoprivrednike već pokušava preko njihovih leđa voditi kantonalnu politiku i rušiti kantonalnu vladu. Mislim da je krajnje neozbiljno da koristimo federalni parlament za lokalne političke obračune i da takav način zloupotrebe institucija neće podržati nijedna stranka", zaključio je Dedić.