Danas uklanjanje aviobombe iz rijeke Save sa tri metra dubine

Foto: Arhiv/FUCZ

Aviobomba ispod mosta na rijeci Savi u općini Bosanski Brod bit će uklonjena danas.

Radi se o bombi iz Drugog svjetskog rata, koja se nalazi u rijeci Savi na tri metra dubine.



Tu složenu operaciju izvest će ronioci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke, s kojima Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine od 2015. godine uspješno sarađuje na uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) iz vodotokova, te podršku deminerskog i ronilačkog tima Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske.



Zbog sigurnosnih razloga od 11 do 13 sati, odnosno do završetka predviđenih aktivnosti, bit će zabranjeno kretanje u prečniku od 200 metara od lokacije bombe, što obuhvata i granični prijelaz i most između Bosanskog Broda i Slavonskog Broda, najavljeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.



To ministarstvo je koordiniralo poduzimanje sigurnosnih mjera s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH te Graničnom policijom BiH.