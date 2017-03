Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan žena

Foto: Arhiv/Klix

Kao i svake godine, 8. marta se obilježava Međunarodni dan žena. Tako se i na današnji dan širom svijeta slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola.

Deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike obilježen je prvi Dan žena 8. marta 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Između ostalih važnih historijskih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo više od 140 žena.



Ideja za obilježavanjem Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uvjeta. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su javno demonstrirale 8. marta 1857. u New Yorku. Tekstilne radnice su protestirale zbog loših radnih uvjeta i niskih plaća, a te iste žene su osnovale sindikat dva mjeseca kasnije.



Protesti 8. marta događali su se i sljedećih godina, od kojih je najpoznatiji bio 1908. godine kada je 15.000 žena marširalo kroz New York tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godine 1910. prva međunarodna ženska konferencija bila je održana u Kopenhagenu u organizaciji Socijalističke Internacionale kada je ustanovljen "Međunarodni dan žena" na prijedlog slavne njemačke socijalistice Clare Zetkin.



Dan žena u početku se obilježavao kao državni praznik u Rusiji, Bjelorusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Kirgiziji, Moldaviji, Mongoliji i Tadžikistanu. Međutim, 1960-ih su ga ponovno počele slaviti feministice. Godine 1975., koja je proglašena Međunarodnom godinom žene, UN su službeno počeli obilježavati Međunarodni dan žena.



Danas mnoge organizacije u svijetu obilježavaju Međunarodni dan žena, a neke se nastoje izboriti da postane državnim praznikom u kojima to još nije.