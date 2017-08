Danas do 42 stepena, crveni meteoalarm izdat i za četvrtak

U Bosni i Hercegovini će i danas biti izuzetno vruće – slab vjetar uz uglavnom sunčano i vedro vrijeme rezultirat će temperaturom zraka i do 42 stepena, naročito u Hercegovini i Posavini.

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas će također biti sunčano i vruće, a dnevna temperatura zraka kretat će se oko 36 stepeni.Također, evropski Meteoalarm izdao je crveno upozorenje za veći dio naše zemlje za srijedu i četvrtak. Posebna upozorenja izdata su za Mostar i Tuzlu. Za regiju srednje Bosne, dijelova istoka i zapada zemlje izdato je narandžasto upozorenje.Do kraja sedmice očekuju se identične vremenske prilike. U četvrtak će se jutarnje temperature kretati od 18 do 24, na jugu od 25 do 28, a dnevne od 34 do 39, u Hercegovini i Posavini do 42 stepena.U petak ujutru bit će od 19 do 24, na jugu od 24 do 28 stepeni, a tokom dana bit će izmjereno od 36 do 42 stepena.U subotu i nedjelju je moguća kratkotrajna kiša, ali temperature neće padati - jutarnje temperature od 18 do 25, na jugu do 28, a dnevne od 34 do 40, u Hercegovini i Posavini do 42 stepena.