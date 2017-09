Damir Saračević (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Skupština preduzeća Vodovod i kanalizacija (ViK) Sarajevo nedavno je smijenila stari i imenovala novi Nadzorni odbor (NO) koji je na sebe preuzeo zahtjevnu ulogu reforme preduzeća u trenutku možda i najveće krize i redukcija vode u Sarajevu. U razgovoru za Klix.ba član NO Damir Saračević objašnjava koji će biti prvi potezi u cilju rješavanja problema, koji su najveći izazovi te planovi i rješenja koja misle ponuditi.

Gospodine Saračeviću, građani Sarajeva su nestrpljivi i željno iščekuju rješenje problema vodosnabdijevanja. Odavno se nije desilo da je javnost bila toliko zainteresirana za imena i biografiju članova NO. S obzirom na to da ste tek konstituirali to tijelo, šta prvo kanite učiniti?



Da, tačno je da vlada veliki interes medija i javnosti, do sada neviđen u sličnim situacijama s nadzornim odborima, ali koji je, moram reći, i veoma opravdan, s obzirom na situaciju. Želim podijeliti stav članova NO ViK-a da bi bilo neozbiljno davati izjave na samom početku, iako su medijske kuće to tražile, jer nam jednostavno treba vremena da se upoznamo o svim bitnim informacijama. Posebno sada, kada nam radni dan traje 12 ili 13 pa i 14 sati, ne bi bilo mudro energiju trošiti na "borbu s vjetrenjačama" i nekim medijskim napisima i izjavama kojim smo svjedočili posljednjih dana. Umjesto toga, želimo da se bavimo prije svega onim zbog čega smo i pozvani, a to je da damo sve od sebe da unaprijedimo sistem koji očigledno ne radi i zbog čega patimo svi mi u Sarajevu. S druge strane, u potpunosti imajući razumijevanje za opravdano nestrpljenje građana i želju za pravovremenim informisanjem o tome šta se čini na rješavanju najtežeg problema u KS, pokušat ću, odgovarajući na vaša pitanja, podijeliti sa svima ono što znamo i šta planiramo raditi zajedno s Vladom u narednom periodu.



Koji je vremenski period koji će trebati novom Nadzornom odboru da detektuje ključne probleme u JP Vodovod i kanalizacija?



Detekcija problema traje intenzivno i svakodnevno već neko vrijeme i prije samog konstituiranja NO-a upravo zbog hitnosti i ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo. Mnogo toga već znamo, ali je vjerovatno isto tako još više onih stvari koje tek treba da saznamo, samim ulaskom na teren. Ovaj proces identifikovanja svih akutnih problema, kako onih koji se odnose na samu mrežu, tako i onih koji se odnose na ViK kao firmu, trajat će minimalno narednih šest mjeseci.



Prema prvim preliminarnim informacijama koje imamo, stanje u Vodovodu je izuzetno teško. Gubici vode u mreži su ogromni, kao i broj nelegalnih priključaka, opreme za popravku ima malo ili je uopće nema, nedovoljan je broj interventnih timova, a i stanje u samoj kompaniji je također teško.



Jednom riječju, situacija nije nimalo jednostavna i na nama je sada da damo svoj maksimum. Već smo počeli pronalaziti rješenja i interventna radna grupa Vlade i KS, koju pored članova KS čine i drugi stručnjaci i konsultanti, napravila je presjek stanja, shodno informacijama kojima do sada raspolažemo. Na osnovu toga izrađen je prijedlog plana hitnih mjera koji će logično biti podložan doradi, shodno stanju na terenu.



Šta je prioritet i koji su ključni koraci koje ćete poduzeti nakon što konstituirate odbor?



Prioritet je stabilizacija stanja i zaustavljanje užurbanog propadanja vodovodnog sistema po skoro svim osnovama, uz paralelno kreiranje atmosfere u kojoj će se u Vodovodu početi raditi punom parom, uz podršku Vlade, eksperata i svih radnika ViK-a.



Shodno tome, prijedlog plana akcionih mjera na kojem radimo u ovom momentu može se podijeliti u dvije grupe - dugoročne i kratkoročne mjere, a ove druge opet u tri smjera.



Prvi set mjera tiče se urgentnih koraka i hitnog zaustavljanja daljnjeg urušavanja sistema i popravka postojećih poznatih kvarova. Ove mjere uključuju i hitnu nabavku potrebne opreme koje sada nema - bušilica, ventila, mjerača, mehanizacije, pa čak i lopata kojih, nećete vjerovati, nedostaje, a što je sve neophodno za efikasan i uspješan rad i borbu s problemom pred kojim se nalazimo.



Drugi dio se odnosi na veoma odlučnu borbu s nelegalnim priključcima kako bi se građanima omogućila dostupnost većih količina vode u sistemu, kao i naplata iste.

Treći set mjera odnosi se na samo preduzeće ViK u kojem su ozbiljno narušeni profesionalizam, ekspeditivnost i efektivnost kompanije. Na ovome ćemo raditi i kratkoročno, kroz hitnu reorganizaciju, ali i kao dugoročno opredjeljenje, da kompaniji povratimo ugled, produktivnost i fokusiranost na građane, što kao javno preduzeće moramo pružiti. Želimo kao kompanija njegovati svoje najlojalnije i najkvalitetnije zaposlene i isto tako sankcionisati svaku naznaku svega što nije u skladu s kompanijskim vrijednostima i zakonom.



Treći dio mjera odnosi se na unapređenje kvaliteta usluge tako da se više ne dešava da su redukcije bez najave i objašnjenja, da se dati rokovi popravke probijaju i da vode nema 8 sati umjesto najavljenih 4, da se radnici ne odazivaju na prijave kvarova ili da građani čekaju u velikim redovima da plate račune, dok je samo jedan šalter u funkciji i tako dalje. Ljubaznost, efikasnost i kvalitet bit će nam dugoročni fokus, jer građani Sarajeva, kao uostalom i indirektni osnivači i vlasnici samog Vodovoda i kanalizacije, zaslužuju mnogo bolji servis i uslugu. Najbitnije je da Sarajlije vrate povjerenje u ViK, što je neophodno da bi kompanija sutra mogla poslovati po pravilima struke, profesionalne usluge i profitabilnosti.



Sve ovo zahtijevat će izuzetno mnogo truda i ulaganja i rezultati neće moći biti vidljivi preko noći, ali je za sada najvažnije da okrenemo točak u drugom, pozitivnom smjeru.



Hoćete li pokrenuti smjenu direktora, odnosno menadžmenta ViK-a?



S obzirom na to da se konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora, zbog zakonskih procedura i ograničenja, mogla održati tek jučer, i da tek tri radna dana nakon nje, može biti održana i tematska sjednica s nekim drugim tačkama dnevnog reda, sačekao bih s ovim odgovorom. Ono što sigurno mogu da tvrdim je da će biti tražena određena odgovornost menadžmenta ViK-a u svjetlu sadašnjeg stanja.



Hoćete li angažovati neke vanjske stručnjake, saradnike koji bi pomogli u rješavanju problema vodosnabdijevanja?



Stučnjaci su već angažovani u punoj dinamici kako bismo što prije dobili preciznu sliku svega što su akutni problemi. Ja im se ovim putem u ime NO iskreno zahvaljujem što su, pored svih profesionalnih obaveza, medijskih pritisaka i svih drugih otežavajućih faktora, ipak odlučili da pomognu Vladi i građanima, pružajući svoje ekspertsko znanje i vrijeme. Generalna slika svakako već postoji, ali taj proces se intenzivno nastavlja danonoćno kako bismo, na neki način, preduhitrili vrijeme i usporili negativni trend. Fokus nam je sada da saniramo prioritetno, a da zatim krenemo u stabilizaciju sistema s ciljem da se čim prije dođe do prvih smanjenja redukcija vode građanima Sarajeva, dok se paraleno radi i na izradi sveobuhvatne dugoročne strategije. Jedan je zastupnik tokom jučerašnjeg zasjedanja Skupštine KS ponudio dobru analogiju - požar. Dakle, sada treba da ugasimo požar, a nakon toga da otkrijemo uzroke samog požara i da strategijom i mjerama osiguramo da se on više ne ponavlja.



Ima li ViK višak radnika?



Neke pretpostavke kažu da ima, ali detaljnije i korektnije informacije ćemo imati nakon što dobijemo uvid u kompletnu dokumentaciju i sliku na terenu u ViK-u. S druge strane, u isto vrijeme pokazatelji jasno govore da nedostaje veliki broj radnika određenog profila, radnika na terenu, tako da će definitivno biti veliki izazov odraditi sistematizaciju na pravi i najefikasniji način kako bi svi radnici davali svoj maksimum, ali to i jeste jedan od najvažnijih dugoročnih ciljeva.



Je li u opticaju otpuštanje radnika i koji je krajnji rok koji dajete sebi kao Nadzornom odboru za zaustavite redukcije?



Mislim da je prerano o tome govoriti u ovom trenutku. Ono što je sigurno je da poslovne procese treba optimizirati i učiniti ih mnogo efikasnijima, istovremeno se vodeći odgovorno prema raspoređivanju zaposlenih i izjednačavanju viška radne snage na jednoj strani i njenog manjka na drugoj, na terenu, kao i evidentnom neradu određenih uposlenika.



Što se rokova tiče, također bi bilo neodgovorno davati paušalne projekcije a da nemamo preciznu sliku. Na kraju krajeva, Nadzorni odbor je imenovan tek prije nekoliko dana. Realizacija nekih mjera će morati započeti u narednim sedmicama, a neki procesi će sigurno iziskivati višemjesečne napore. Primjera radi, noćne redukcije će nažalost morati da potraju još duži period jer je to jedan od procesa na čije ubrzanje možemo utjecati samo do određene mjere, ali je u planu da nakon što čim prije ukinemo dnevne redukcije i stabilizujemo cijeli sistem, pređemo na stvaranje uslova za skraćenje noćnih. I tako, korak po korak, dok se ne uspostavi potpuno stabilno vodosnabdijevanje. Ono što ćemo se truditi ubuduće je da javnost kontinuirano i transparentno informišemo o napretku i tekućoj dinamici, tako da u svakom trenutku mogu da znaju kako se sistem transformiše. U svakom prva poboljšanja očekujemo relativno brzo.



Koje su to tehničke karakteristike koje je nužno uvesti u sistem rada ViK-a?



Vodovod koji nažalost ima simptome jednog zapuštenog preduzeća čija je uloga proteklih godina bila sve osim onog što joj je primarni zadatak, a to je kvalitetno i pravovoremeno snabdijevanje vodom građana Kantona Sarajevo, žudi za unapređenjima prema mnogim osnovama - počev od nabavke opreme, unapređenja postojeće opreme, boljeg internog sistema funkcionisanja, kvalitetnijeg odnosa prema kupcima i građanima, modernizacije i elektronizacije, kako internog, tako i eksternog profila firme i tako dalje i tako dalje. To su izuzetno teški i dugotrajni, ali neophodni procesi.



Hoće li kredit EBRD-a spasiti ViK?



Vodovod će prije svega spasiti samo njegovi uposlenici promjenom ponašanja i odnosa prema svojoj firmi i svojim obavezama, depolitizacija poslovanja, kao i kvalitetan, moderan, nezavisan i profesionalan menadžment koji će se na adekvatan način suočiti s izazovima i stabilizovati i modernizovati ovu kompaniju. Na ovom putu kredit EBRD-a je izuzetno bitan alat da se postigne jedan od ciljeva, a to je popravak i unapređenje cjelokupnog sistema. Ipak, da bi kredit dao rezultate, mora biti poduprt zdravim sistemom koji će taj uloženi novac višestruko vratiti.



Je li ključni problem neprihodovana voda, ilegalni potrošači ili nešto treće?



Problema ima dosta i teško je samo jednom dati prioritet. Ipak, pokušat ću to sumirati ilustracijom da u vodovodni sistem ulazi više od 3.500 l/s vode, a do građana dođe manje od trećine te količine, a još manji dio se na kraju i naplati. Gdje voda nestaje, da li curi ili se krade i u kom omjeru, da li je to pola-pola, 80:20 posto "u korist" kvarova, ili obrnuto, pokazat će analize i predstojeće mjere.

Ipak, ono što je najpozitivnije u svemu je da Sarajevo, u jednoj široj slici, ima dovoljne količine vode, što je u današnje vreme klimatskih promjena velika prednost, ali sada moramo početi ove kapacitete koristiti efikasno, bez nepotrebnih gubitaka.



Iskoristio bih ovu priliku i da kažem da su svi članovi NO i proširenog premijerovog tima izuzetno motivisani i, uprkos nimalo jednostavnim prilikama i velikom broju problema s kojim se na samom početku suočavamo, posvećeni rješavanju ovih problema i dovođenju Vodovoda i kanalizacije u stanje stabilnog, profitabilnog i efikasnog poslovanja.



Istovremeno apelovao bih na naše sugrađane da nam pruže podršku u ovom procesu, kao i Vladi, premijeru i Skupštini KS koji su, protivno dosadašnjoj političkoj praksi, stavili svoje lične, stranačke i druge interese i razlike sa strane i dali sebe u rješavanje ovog problema, neki time stavljajući na kocku i svoju političku karijeru što je, složit ćete se, presedan u našem javnom diskursu. Mislim da to treba cijeniti i "iskoristiti", kao i to da trebamo svi zajedno u ovom momentu olakšavati, a ne otežavati, i da se suzdržimo od nepotrebnog i štetnog medijskog prepucavanja i raznih "rekla-kazala" insinuacija, "senzacionalističkih" izjava i sl., kao i svega što neopravdano odvlači pažnju s bitnih stvari i usporava proces. Također molim građane i za još malo strpljenja. Problemi o kojima govorimo nastajali su i rasli proteklih 20 i više godina i nerealno bi bilo očekivati da nestanu preko noći, ali vjerujem da će naznake oporavka biti vidljive korisnicima u dogledno skorije vrijeme. U ovom trenutku jedini i zajednički interes svih nas u NO i proširenom timu, uključujući i stanovnike Sarajeva, je da usluga vodovoda i kanalizacije u našem gradu bude ubuduće zaista po mjeri građana, i samo njih. Ovaj grad je imao vodovod i tekuću vodu još prije 500 godina i naša je dužnost da ovakvu historiju s ponosom čuvamo, ali da infrastrukturu s predanošću unapređujemo. Također, Sarajlije su posebno osjetjive na nedostatak vode, imajući u vidu sva dešavanja u ovom gradu tokom agresije.



Kao optimista, ali i dosadašnjim uvidom u stanje, iskreno sam uvjeren da se najteži problem Kantona Sarajevo može uspješno riješiti, naravno uz iskrenu namjeru, veoma naporan i predan rad cijelog tima i Vlade u narednom periodu, bez skrivenih materijalnih, ličnih i stranačkih interesa, i uz odlučnu podršku građana, naravno.