Crnadak: Vučićeva posjeta BiH je od ogromnog značaja za bošnjačko-srpski dijalog

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je za Klix.ba u povodu službene posjete srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kako vjeruje da će BiH pokazati da je u stanju organizovati posjetu bez ikakvih incidenata.

"Riječ je o posjeti od ogromnog značaja i za BiH i za Srbiju, odnosno za odnos dvije zemlje, region, ali i bošnjačko-srpske dijalog. Mislim da je on kao jedan od stubova promocije jednog istinskog razumijevanja i istinskog približavanja naroda i zemalja u regionu veoma važan gost. Ovo je jedna od najvažnijih posjeta u posljednje vrijeme", rekao je Crnadak.



On je kazao da očekuje dobre poruke i da posjeta označi novu etapu u odnosima BiH i Srbije. Kako kaže, teme razgovora dogovaraju predsjednički kabineti, a on smatra kako je ključno upućivanje zajedničkih i iskrenih poruka mira, stabilnosti i približavanja.



"Pored toga imamo u centru pažnje čitav niz infrastrukturnih projekata o kojima se priča, zatim razvoj ekonomskih odnosa te otvaranje konačnog pitanja završetka granica. Tu smo vrlo blizu i trebalo bi posao oko granica završiti", rekao je Crnadak.



Na pitanje o stanju sigurnosti kada je riječ o dolasku predsjednika Srbije, Crnadak je odgovorio da očekuje kako će sve proći u najboljem redu.



"Veliki je gest Vučića što dolazi nakon onoga što je preživio u Srebrenici, a ovdje još uvijek nema odgovora na to ko je kriv. Imamo sam sastanak sa ambasadorom Srbije i on mi je kazao da pripreme idu dobro", kazao je Crnadak.



Zaključio je da ne može govoriti o svim stvarima kada je riječ o osiguranju posjete, ali da je zadovoljan informacijama koje je dobio o dosadašnjim aktivnostima poduzetim na osiguranju događaja.



"Mislim da će sve biti dobro i da ćemo pokazati kako smo u stanju ovu posjetu organizovati bez ikakvih incidenata", rekao je Crnadak.