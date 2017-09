Crnadak s ministrima Turske, Hrvatske i Srbije: Istaknut značaj regionalne saradnje

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak jučer se u New Yorku, gdje učestvuje na 72. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sastao s ministrima vanjskih poslova Republike Turske, Hrvatske i Srbije. Riječ o dva trilateralna sastanka.

Na prvom trilateralnom susretu, s ministrima vanjskih poslova Republike Hrvatske Marijom Pejčinović Burić i Republike Turske Mevlutom Čavušogluom potvrđen je značaj jačanja ekonomske saradnje BiH, Turske i Hrvatske, te je konstatovano da je takav format susreta veoma koristan. Trilateralni sastanak je bio prilika da se istakne značaj regionalne saradnje, kao i podrška BiH na putu evropskih integracija.



Nakon toga, ministar Crnadak se sastao s ministrima vanjskih poslova Republike Srbije Ivicom Dačićem i Republike Turske Mevlutom Čavušogluom. Crnadak je naglasio da su bilateralni odnosi između zemalja dobri i da je saradnja intenzivna, što dokazuje i dinamična razmjena službenih posjeta sa naglaskom na skoru posjetu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića BiH, kao i zvaničnu posjetu Crnatka Republici Turskoj koja je upriličena krajem prošle godine.



Ministri su podvukli značaj koji ima regionalna saradnja, razvoj ekonomskih odnosa, kao i saradnje na bitnim pitanjima koja se tiču sve tri zemlje. Na sastanku je takođe konstatovano da je Trilateralni trgovinski komitet Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine ostvario značajne efekte, a da je jedan od rezultata trilateralne saradnje bilo upravo i otvaranje zajedničkog trgovinsko-turističkog predstavništva Bosne i Hrcegovine i Srbije i Istanbulu.



Na trilateralnim sastancima je dogovoreno da se zadrži praksa redovnih sastanaka u New Yorku, ali i da se sastanci u tom formatu jednom godišnje održavaju i u regionu. Planirano je da sljedeći trilateralni susret ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske bude održan u Srbiji do kraja godine, a sljedeći trilateralni susret ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske u februaru sljedeće godine u Mostaru.



Crnadak je u četvrtak učestvovao i na sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative (CEI), čiji je domaćin bio ministar inostranih poslova Republike Bjelorusije Vladimir Makei. Crnadak je pohvalio dosadašnje predsjedavanje Republike Bjelorusije, kao i odličnu organizaciju Ministarske konferencije, širokog spektra aktivnosti i događaja, kako kulturnih manifestacija i naučno-tehničke saradnje, tako i saradnje u oblasti boljeg infrastrukturnog povezivanja i ekonomije.



Istog dana, Crnadak je imao bilateralni susret s ministrom vanjskih poslova Rumunije Teodorom Meleskanuom. Tokom susreta je potvrđena snažna podrška Rumunije procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, te je dogovoren nastavak saradnje na brojnim multilateralnim forumima. Dogovoreno je takođe da će ministar inostranih poslova Rumunije uskoro posjetiti Bosnu i Hercegovinu.



Četvrtog dana boravka u New Yorku Crnadak će učestvovati na sastanku ministara vanjskih poslova Američko-jadranske povelje (A5), saopćeno je iz Kancelarije za odnose sa javnošću MIPBiH.