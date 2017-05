Crnadak: Odazvat ću se na poziv za saslušanje u Domu naroda

Igor Crnadak (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak uputio je Kolegiju Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dopis u povodu formiranja Komisije za javno saslušanja ministra vanjskih poslova BiH.

On je istakao da još uvijek nije službeno obaviješten o formiranju spomenute komisije te da će kao i svi drugi državni službenici i zaposlenici MVP-a BiH za koje se ukaže potreba, biti na raspolaganju za odgovaranje na sva pitanja koja ova ili neka druga komisija Doma naroda PS BiH budu imale.



"Želim Vas obavjestiti i da Ministarstvo vanjskih poslova BiH, od kako sam na njegovom čelu, insistira na punoj transparentnosti svog rada i da se s posebnim uvažavanjem odnosi prema Parlamentarnoj skupštini BiH i svih aktivnosti njezinih tijela, kao i zastupnika i delegata pojedinačn", naveo je Crnadak.



Crnadak smatra da je svoju predanost, ali i predanost institucije kojom rukovodi principu transparentnosti dokazao i redovnim sastancima s Komisijom za budžet finansije Doma naroda PS BiH, kao što je posljednji sastanak održan dana 6. aprila 2017. godine u zgradi PS BiH, prethodni sastanak održan dana 21. aprila 2016. godine u prostorijama MVP BiH, kao i prisustvo 22. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda održanoj dana 15. septembra 2016. godine.



"Na tim sastancima sam lično predvodio delegaciju MVP BiH, otvoreno i iskreno razgovarajući s uvaženim delegatima o svim aspektima djelovanja MVP BiH, ostvarenim troškovima, izvještajima Ureda za reviziju institucija BiH i drugim detaljima koji su bili interesantni za uvažene delegate", rekao je Crnadak.



Kako kaže, na spomenutim sastancima je konstatirano da su svi troškovi, uključujući i one koji se odnose na službena putovanja, realizirani skladno budžetu, te da su sve preporuke revizije ili realizirane, ili je njihova realizacije u toku. On podsjeća i da su svi zapisnici i zaključci sa spomenutih sastanaka dostupni svim delegatima Doma naroda PS BiH.



"Na kraju, imajući u vidu da ću u narednom periodu, u svojstvu ministra vanjskih poslova BiH, sudjelovati u radu Vijeća za provedbu SSP-a u Briselu, te ministarskih konferencija Međunarodne asocijacije za atomsku energiju, Aspen instituta u Berlinu, Organizacije američkih zemalja, Centralno-europske inicijative, Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi, OESS-a, da ću imati jedan broj dogovorenih bilateralnih obveza i da ću u tom periodu biti domaćin brojnim gostima iz Evropske unije i drugih dijelova svijeta, molim Vas za razumijevanje prilikom utvrđivanja datuma i termina sastanaka sa spomenutom povjerenstvom ili drugih obveza prema uvaženim delegatima", stoji u dopisu Crnadka koji je upućen na ruke predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariše Čolaka i njegovih zamjenika Safeta Softića i Ognjena Tadića.