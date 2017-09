Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović obratio se danas na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku, gdje je, kako je potvrdio za Klix.ba istakao opredijeljenost i jasan stav BiH kada su u pitanju najveći svjetski izazovi, ali i unutrašnji problemi u BiH.

"Moje poruke u obraćanju pred Generalnom skupštinom UN-a su bile usmjerene na tragu onoga što je postavljeno kao osnova u reformama sistema Ujedinjenih nacija, odnosno kako učiniti dobro za čovjeka, kao pojedinca i kako izbalansirati univerzalne vrijednosti. Vrlo jasno smo naglasili poziciju BiH kada je u pitanju vanjska politika u odnosu na ključne izazove poput rata u Siriji, odnosa između Izraela i Palestine i drugih svjetskih sigurnosnih izazova. Jasno smo se opredijelili kada je u pitanju poštivanje svih rezolucija usmjerenih prema Sjevernoj Koreji, a u jednom dijelu govora govorio sam i o poziciji žena u svijetu ističući kakav odnos ima BiH prema tome", kazao je Čović za Klix.ba.Čović je kazao da je u obraćanju u UN-u naglasio jasnu opredijeljenost BiH ka Evropskoj uniji i NATO savezu i potrebu da BiH iduće godine dobije kandidatski status za članstvo u EU."Kratko sam naglasio i unutrašnje probleme u BiH, odnosno reformski zastoj, koji se prije svega manifestuje kroz pitanje Izbornog zakona te naglasio da ako jedan narod u BiH ima određena rješenja mora težiti i prema zadovoljstvu druga dva konstitutivna naroda te da jedan narod ne može biti sretan, ako to nisu i druga dva naroda i ostali i da je to osnova funkcioniranja BiH kao stabilne države.Čović se u New Yorku susreo i s liderima regiona i EU, s kojima je razgovarao o poziciji BiH u pogledu najvećih izazova u unutrašnjoj i vanjskoj politici.Večeras će Čović prisustvovati večeri koju organiziraju zvaničnici EU Johannes Hahn i Federica Mogherini, gdje će biti govora i o evropskom putu BiH.