Čović za HRT: Problematiziranje gradnje Pelješkog mosta nije službeno stajalište BiH

Dragan Čović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nakon što je pitanje Pelješkog mosta ovih dana ponovo uzburkalo situaciju između BiH i Hrvatske, predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović u večerašnjem gostovanju na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) kazao je da "problematiziranje gradnje Pelješkog mosta nije službeno stajalište BiH".

"Službeno stajalište zadnjih godina je bilo u smislu ohrabrivanja Hrvatske da nastavi s takvim infrastrukturnim projektom koji ima veliko značenje i za BiH", kazao je Čović.



On smatra kako se u ovom slučaju radi o stajalištu jedne stranke i nekoliko pojedinaca u toj stranci. Tome u prilog dodao je i kako u tri godine, koliko je on član Predsjedništva "nijednom pitanje Pelješkog mosta nije otvoreno, jer se podrazumijevalo da je na njega data apsolutna suglasnost - budući da je da je RH ispoštovala sve predviđene uvjete".



"Mora se definirati šta su stavovi Bosne i Hercegovine, a šta stavovi pojedinaca ili političkih stranaka", odgovorio je Čović na pitanje radi li se o sukobu sa Evropom - budući da BiH ustrajava na svom putu prema EU, a protivi se evropskom projektu kakav je Pelješki most.



Kazao je kako se radi o stavovima bošnjačkih stranaka, dominantno SDA. Čović smatra da će se uskoro, u ime bošnjačkog naroda pojaviti i druge stranke sa sličnim stavovima.



"BiH ima jasan stav - izgraditi kvalitetne odnose s RH, jer vidimo da naš novi put prema Evropi ide preko Zagreba. BiH nema spor s Hrvatskom kada je u pitanju ovaj projekt, kao i mnogi drugi projekti", dodao je.



Kazao je da sva tri člana Predsjedništva BiH podupiru euroatlantski put BiH i to zagovaraju u javnom diskursu, ali se, zbog dnevnopolitičkih potreba uvijek javi neka strana koja traži izgovor za zaustavljanje nekog projekta i traži krivca u nekome drugom.



Na pitanje stoji li iza toga Turska i teza kako predsjednik Erdogan želi obnoviti političku hegemoniju Turske u BiH, a glavni mu je oslonac dinastija Izetbegović - Čović je za HRT odgovorio: "Što se tiče jedne dinastije kako ste rekli - ne želim vjerovati da postoji jedna takva strategija, ali svakako je sve moguće".



Zaključio je kako BiH "nema luksuz gubljenja vremena i ponavljanja grešaka te da mora usvojiti evropske standarde".



"Odnos Turske i BiH ne postoji kao spor na našem euroatlantskom putu, a postoje li u BiH i Turskoj određene političke strukture koje imaju neke druge strategije - to ćemo vidjeti", ponovio je Čović koji smatra da takve strukture nemaju snagu da uspore put BiH prema Evropi.



Čović smatra kako ovakva retorika šteti odnosima Hrvata i Bošnjaka. Podsjetio je da će se izbori u BiH održati za nešto više od godine dana i da zadržavanje "konfliktnih" odnosa između ta dva naroda nekome odgovara.



"Uvjeren sam da imamo dovoljno snage da se u idućih par mjeseci ne uvučemo u zamku, jer je najveća prijetnja Bosni i Hercegovini da se bavimo sami sobom dok zemlje jugoistoka Evrope idu ka Europi i NATO-u", rekao je.