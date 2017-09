Čović uoči posjete SAD-u: BiH će morati zauzeti jedinstven stav o radikalizmu

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović održao je konferenciju za medije uoči posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović održao je konferenciju za medije uoči posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Čović je kazao da bi se država lako iznijela sa Upitnikom Evropske komisije da je naša zemlja ispunila druge uslove.Naveo je da se nada kako će BiH do kraja godine imati aktiviran MAP. Istakao je da je važnije da se otvore ova vrata nego da ulazimo u rasprave kakve nismo u stanju iznijeti.Što se tiče Izbornog zakona BiH, on je rekao da će kroz deseti mjesec bit otvoreno pitanje izmjena izbornog zakonodavstvu u Zastupničkom domu PSBiH i da će se ići u redovnoj proceduri.Kako kaže, HNS-u je najvažnije da se ispuštuje odluka Ustavnog suda BiH i da se u domove naroda biraju predstavnici Hrvata, odnosno da se onemogući bilo koji izborni inžinjering. On dodaje da isti princip važi i za izbor članova Predsjedništva BiH ističući kako je predlagao i da se članovi Predsjedništva BiH biraju u Parlamentarnoj skupštini BiH.Osvrnuo se i na sprovođenje odluka Suda iz Strazbura za koje je kazao da zahtjevaju izmjene ustava.Čović je kazao da podrška Vijeću ministara BiH predstavlja veliki problem. Istakao je da će se suzdržati od komentara u vezi činjenice da će predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić morati sakupljati potpise parlamentaraca koji ga podržavaju.Predsjedavajući Predsjedništva BiH kazao je da se sve u vezi Pelješkog mosta moglo riješiti na sjednici Vijeća ministara i Vlade Hrvatske. Ponovio je da je riječ o projektu koji je interes BiH, a da neko želi vezati za taj projekat neke druge probleme.Istakao je da ne postoji jedinstven stav Predsjedništva BiH u vezi s izgradnjom Pelješkog mosta i da je ta tačka prolongirana. Što se tiče Deklaracije o Pelješkom mostu koja je usvojena na Zastupničkom domu PSBiH, on je kazao kako će Dom naroda PSBiH napraviti drugu deklaraciju. Upozorio je da BiH šalje loše poruke i da sebi pravi štetu.Na pitanje novinara zašto ignoriše zvanični stav Predsjedništva BiH o izgradnji Pelješkog mosta, Čović je kazao da je tražio od stručnih službi Predsjedništva BiH da mu dostave takvu odluku, ali da ona ne postoji.Izrazio je želju da će do naredne sjednice imati sve zapisnike sa sjednica Predsjedništva BiH i da se boji kako je neki od članova Predsjedništva BiH iznio lični stav.Na pitanje o radikalizmu u BiH i izjavama predsjednice Hrvatske, on je rekao kako će tražiti od obavještajno-sigurnosnih službi da informišu Predsjedništvo BiH o stvarnom stanju u BiH.Kako kaže, funkcioneri će morati izlaziti sa jedinstvenim stavom i na taj način odgovarati drugim zemljama poput Hrvatske, Češke ili Austrije.