Čović o sjednici Skupštine HNK: Vode se političke igre, zašto se čekala predizborna godina

Foto: Klix.ba

Komentarišući današnju vanrednu sjednicu Skupštine HNK na kojoj bi se trebalo raspravljati o konstitutivnosti srpskog naroda, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Ćović izjavio je danas u Bihaću da konstitutivnost sva tri naroda treba riješiti na čitavom prostoru BiH i da Mostar ne može biti izuzetak na bilo koji način.

Komentarišući današnju vanrednu sjednicu Skupštine HNK na kojoj bi se trebalo raspravljati o konstitutivnosti srpskog naroda, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Ćović izjavio je danas u Bihaću da konstitutivnost sva tri naroda treba riješiti na čitavom prostoru BiH i da Mostar ne može biti izuzetak na bilo koji način.

Čović je u izjavi novinarima rekao da ne treba potcijeniti političke igre koje se vode u vezi s ovim pitanjem.



"Samo u tom kontekstu i imamo danas problem, jer neko naglašava da je predstavnik ove ili one političke stranke i kroz to pokušava riješiti stvari. I jasno je onda da imate otpor s druge strane. Uostalom, ovo je pitanje koje stoji već sedam godina neriješeno i mislim da još tri prostora nisu do kraja proveli odluke Ustavnog suda", rekao je Čović.



Što se tiče njega i stranke koju predstavlja, kako je kazao, to uopće nije problem, ali ga treba riješiti izvan dominantnog političkog pritiska u funkciji izborne kampanje.



"Moje pitanje tim istim ljudima koji su predlagači, uz svo poštivanje onih na koje se odnosi, jeste šta su čekali posljednjih godinu dana. Zašto nismo sjeli svi zajedno i u jednom korektnom razgovoru postigli jednoglasnu odluku. Što se tiče Hrvata apsolutno nema nikakvih prigovora na to, samo je prigovor tehnika i politika koje vode predlagači. Ja ne želim povrijediti SDP koji to ima pravo raditi, no i drugi imaju pravo na adekvatan način na to reagirati. Sad se opet igramo preko leđa jednog konstitutivnog naroda", pojasnio je Čović.



On je istakao da će sutra i prekosutra boraviti u Mostaru i Hercegovini gdje će se susresti s političkim akterima koji su direktno uključeni u rješavanje ovog problema.



Podsjećamo, na vanrednu sjednicu Skupštine HNK zakazanu za danas u 12 sati, prema ranijim najavama, neće doći članovi Kluba Hrvata. Na prošloj sjednici Skupštine HNK amandman koji je inicirala SDP-ova zastupnica Vesna Sardžić nije uvršten na dnevni red jer su protiv njega bili zastupnici dva HDZ-a, SDP je inicirao vanrednu sjednicu prikupivši podršku dvanaest zastupnika.



Iz Kluba Hrvata su saopćili da je riječ o licemjernoj inicijativi SDP-a koji je kroz više izbornih ciklusa pokazao šta misli o konstitutivnosti naroda u BiH.



"Politička manipulacija SDP-a za izmjenu Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona nije imala za cilj promjene Ustava, već borbu za glasače i polarizaciju odnosa u kantonalnoj Skupštini i šire", naveli su iz Kluba Hrvata u svom saopćenju.



Oni ističu da su za konstitutivnost Srba i da će insistirati na političkom dogovoru i konsenzusu o ovom pitanju te napominju da je amandmane potrebno donijeti u redovnoj proceduri i kroz sveobuhvatnu izmjenu kantonalnog Ustava.