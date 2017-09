Čović najavio susret sa Stoltenbergom u oktobru i aktivaciju MAP-a u decembru ove godine

Foto: Arhiv/Klix.ba

Član Predsjedništva BiH Dragan Čović optimističan je da će BiH do kraja godine aktivirati MAP, kao važan korak ka konačnom članstvu u NATO savezu.

"Ništa ne može stati na naš put ka Evropskoj uniji i NATO savezu. Ja ću se sastatis Jensom Stoltenbergom, generalnim sekretarom NATO saveza slijedećeg mjeseca kako bi razgovarali o aktivaciji MAP-a za BiH u decembru", objavio je Čović za svom zvaničnom Twitter profilu.



Put BiH ka aktiviranju MAP-a do sada je bio značajno usporen sudskim sporovima zbog knjiženja vojne imovine s entiteta na državu, čemu se entitet Republika Srpska oštro protivi. Ipak, posljednjom odlukom Ustavnog suda BiH, koji je presudio da vojni objekt na Han Pijesku mora biti uknjižen na državu otvorio se prostor za ubrzanje i tog procesa.



"Naš NATO put ne može niko blokirati, iako se u javnosti špekulira na različite načine. Sve srpske stranke imaju jedinstven stav i vidjet ćete kako će sve to jačati prije svega dolaskom predsjednika Aleksandra Vučića u četvrtak i petak u Bosnu i Hercegovinu. Oni stav o NATO savezu usaglašavaju sa Srbijom, ali što se tiče MAP-a stav svih srpskih stranaka pa i SNSD-a da on ide dinamikom i ja sam uvjeren kad u decembru bude ministarsko zasjedanje da ćemo dobiti aktiviranje plana", kazao je Čović na današnjoj konferenciji za novinare u Mostaru.