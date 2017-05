Cormack: Građani BiH su zabrinuti zbog nasumičnog uličnog kriminala

Maureen Cormack (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Uz novinske natpise širom svijeta kojima dominiraju sukobi, glad, terorizam i katastrofe, lako je shvatiti zašto ponekad ne želimo izaći iz kuće", prva je rečenica u blogu ambasadorice SAD-a u BiH Maureen Cormack.

U svom posljednjem blogu ambasadorica je pisala o građanskoj sigurnosti, partnerstvu vlasti i građana kojima ta vlast služi.



"Razgovarajući s građanima Bosne i Hercegovine, osjetila sam da bez obzira na zabrinutost globalnim prijetnjama, oni primjećuju i sve ih više brine smanjena sigurnost koja im je potrebna u svakodnevnom životu u BiH. Zabrinuti su zbog nasumičnog uličnog kriminala u kojem su žrtve slučajni prolaznici, brine ih to što mogu postati slučajne žrtve organiziranog kriminala ili bezobzirnog vozača i što ih organi vlasti nisu u stanju zaštiti u svakodnevnom životu, a kamoli u vanrednoj situaciji – u slučaju prirodne katastrofe ili traganja za izgubljenim djetetom. U našem radu smo fokusirani i na ove probleme i vjerujemo da borba protiv ovakvih izazova, koji i nas pogađajaju, mora biti koordinirana, kolektivna i mnogostrana – borba koja će u osnovi biti partnerstvo između institucija na svim nivoima vlasti i građana kojima su te institucije na usluzi.



Veliki broj institucija je uključen u rješavanje prijetnji sigurnosti građana i vrlo je bitno da u tome ostvare tješnju saradnju. Znam da postoje problemi – ali moj tim u Ambasadi poštuje i održava snažne veze s velikim brojem predanih profesionalaca širom BiH koji su posvećeni očuvanju lične sigurnosti građana ove zemlje. Kroz podršku policiji i organima sigurnosti nastojimo im svim snagama pomoći da bi oni pomogli vama – građanima kojima su na usluzi i zajednicama u kojima građani žive i rade.





Stvoren je napredak kroz programe unaprjeđenja kapaciteta i sposobnosti policije i snaga sigurnosti i želimo doprinijeti nastavku tog trenda. Možda ste čitali o nedavnim donacijama radio stanica i terenskih vozila Oružanim snagama, ali šta to vama znači? To znači da će Oružane snage biti u stanju vršiti koordinaciju i odgovoriti na katastrofe brže, ali i bolje. Isto važi i za obuku i dijelove koje smo obezbijedili za helikoptere i njihove pilote kako bi bili spremni za operacije traganja i spašavanja ili medicinsku evakuaciju radi spašavanja života. A vježbe u okviru programa Zajedničke kombinirane obuke koju neprestano provodimo skupa sa jedinicama specijalne policije? I one doprinose pripremi jedinica za odgovor u vanrednim situacijama i unaprjeđenju saradnje među snagama kako bi zajednički mogle odgovoriti.



Također i projekti humanitarnog deminiranja omogućavaju ljudima širom zemlje da se bezbjedno vrate u svoja polja, da po šumama skupljaju drva za ogrjev i uživaju u zadivljujućoj netaknutoj prirodi u BiH. Uz opsežnu podršku američkih i drugih međunarodnih donatora, danas je minski sumnjivo i opasno područje manje od četvrtine ukupne poslijeratne minirane površine. A kako bismo osigurali da ratne posljedice ne predstavljaju prijetnju budućim generacijama, radimo sa organima vlasti u BiH na rješavanju starih zaliha municije.



Znamo da djelotvorna sigurnost i budnost nisu dovoljni za otklanjanje svih prijetnji, zbog čega smo u saradnji sa institucijama na svim nivoima vlasti u BiH fokusirani na odgovor u slučaju katastrofe. Ova zemlja će na jesen imati neprocjenjivu priliku da unaprijedi i testira nivo pripravnosti na katastrofe sa partnerima iz cijele regije, kada će NATO-ov Euroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe i Ministarstvo sigurnosti BiH u Tuzli i okolnim područjima održati veliku zajedničku terensku vježbu zaštite od posljedica katastrofa. Učesnici će sudjelovati u nizu aktivnosti na osnovu scenarija koji će obuhvatiti poplave, zemljotres, klizišta i nesreće prouzročene hemikalijama koje pogađaju stanovništvo i najbitniju infrastrukturu u tom kantonu. Sve su to vrlo realne prijetnje koje su se već odrazile na život hiljada ljudi širom zemlje u nekoliko proteklih godina. Građani su s pravom zabrinuti, ali imaju i bitnu ulogu u doprinošenju vlastitoj sigurnosti.



U demokratskom društvu je nemoguće sigurnost građana efikasno nametnuti s vrha, te stoga naši ciljevi moraju obuhvatiti pružanje pomoći institucijama da bi ostvarile tješnju saradnju sa zajednicama kojima su na usluzi, pritom osnaživajući ljude kako bi kvalitetnije zaštitili sebe i svoju porodicu. Ovdje, u BiH, to znači promoviranje programa rada policije u zajednici, rad sa zajednicama na razvoju lokalnih interventnih timova građana za djelovanje u vanrednim situacijama i obezbjeđenje opreme, kao što su užad i uprtači, za operacije traganja i spašavanja na najopasnijim terenima u BiH.



Konstantno se sastajemo sa liderima lokalnih zajednica kako bismo dobili više informacija o njhovim bezbjedonosnim potrebama i prioritetima. Jedna od naših najpopularnijih inicijativa na terenu započela je upravo jednim takvim sastankom, a rezultirala je partnerstvom između tima američkih vojnika i organizacija u Mostaru, Brčko Distriktu, Zenici, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću i Doboju u okviru kojeg su održani kursevi samoodbrane za žene. Stotine učesnica su stekle osnovno znanje, vještine i samopouzdanje potrebno za ličnu zaštitu. Isti tim danas radi sa interventnim timovima u područjima sklonim poplavama, vodeći računa da su timovi obučeni i opremljeni za operacije spašavanja u brzim vodotocima.



Naša predanost kontinuitetu takvih inicijativa je nepokolebljiva – ali one neće uspjeti ukoliko svako od vas ne bude uzeo aktivno učešće u obezbjeđenju vlastite sigurnosti. Bitno je da građani vjeruju institucijama koje rade na unaprjeđenju stanja. Da, ima loših aktera koji se trebaju smatrati odgovornim, čime će se povratiti i zadržati vjerodostojnost institucija, ali isto tako postoje i vrijedni, predani profesionalci koji zavređuju vašu podršku.



Na kraju, vidjela sam kako se zajednice zbližavaju kada su suočene sa nesrećom i prijetnjama sigurnosti ovdje, u BiH: građane koji izlaskom na ulicu zahtijevaju odgovornost nakon tragične nesreće koja je uzela život dvije studentice, stotine ljudi koji se međusobno ne poznaju, ali su se ujedinili u očajničkoj potrazi za izgubljenim djetetom, prijatelji i porodice koji pomažu ljudima u Ribnici i Mramoru da ponovo stanu na noge nakon katastrofalnih klizišta. Nastojanja poput ovih su duboko dirljiva i svakodnevna u ovoj zemlji, potaknuta osjećanjem empatije, suosjećanja i međusobne humanosti koji svrstavaju građane BiH među najotpornijim u svijetu. Radujemo se što ćemo vam i dalje pružati pomoć kako biste vi mogli jedni drugima pomoći!".