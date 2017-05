Članica NO Razvojne banke FBiH uslovila svoju ostavku imenovanjem za v.d. izvršnog direktora

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je od Razvojne banke FBiH dobio potvrdu da je Mersiha Slipičević podnijela ostavku na mjesto članice Nadzornog odbora (NO) kako bi isti dan bila imenovana za v.d.izvršnog direktora ove banke. Slipičević je ostavku u NO uslovila svojim imenovanjem za člana uprave.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je od Razvojne banke FBiH dobio potvrdu da je Mersiha Slipičević podnijela ostavku na mjesto članice Nadzornog odbora (NO) kako bi isti dan bila imenovana za v.d.izvršnog direktora ove banke. Slipičević je ostavku u NO uslovila svojim imenovanjem za člana uprave.

NO Razvojne banke je 15. februara 2017. od Vlade FBiH tražio saglasnost za imenovanje Mersihe Slipičević za v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima, u vrijeme kada je Slipičević bila član NO, uz napomenu da je o ovom pitanju bila izuzeta od glasanja na sjednici.Vlada je saglasnost dala, a istog dana kada je imenovana za v.d. izvršnog direktora, Slipičević podnosi Uslovnu pismenu ostavku na mjesto članice NO. U ostavci se navodi kako "ova ostavka ostaje na pravnoj snazi-važnosti jedino ukoliko na 64. Vanrednoj sjednici NO, zakazanoj za 22. februar 2017. godine bude imenovana na mjesto vršioca dužnosti Izvršnog direktora, kao člana Uprave".Slipičević je na ovaj način bila u sukobu interesa jer je mogla utjecati ne samo na sopstveno imenovanje, već i na uslove rada, kao što su plata i druga prava vezana za njenu novu poziciju jer se materijalna prava izvršnih direktora ugovaraju uz prethodno odobrenje NO.Osim toga, Razvojna banka FBiH već više od dvije godine nema izvršne direktore i već dva puta su poništeni javni konkursi za ova mjesta, da bi se na kraju zloupotrijebila Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, koja predviđa da se samo izuzetno mogu imenovati vršioci dužnosti direktora dok se okonča konkursna procedura."Ovakvo sporno imenovanje predstavlja ogroman rizik za poslovanje ove banke jer se pod sumnjivim okolnostima i na sporan način u jednom licu preklapaju nadležnosti i ovlaštenja nadzornog organa i organa uprave. TI BiH je zbog toga od Agencije za bankarstvo FBiH tražio da iskoristi svoja nadzorna ovlaštenja nad poslovanjem Razvojne banke i izda nalog za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti", navode iz TI BiH.