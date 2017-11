Cijene više od penzija: Domovi za stare osobe preskupi za većinu penzionera u BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Domovi za stare i iznemogle osobe postanu novi dom osoba treće dobi kada o njima nema ko brinuti, ostanu bez svog supružnika ili zbog nemoći i bolesti. No, rijetko ko sebi može priuštiti smještaj ukoliko nema finansijsku pomoć porodice ili socijalnih službi.

Kada je riječ o većim gradovima, najjeftiniji smještaj je u Gerontološkom centru u Sarajevu, gdje je cijena smještaja za pokretnu osobu 407 KM, dok je za nepokretne osobe cijena 627 KM.



"Trenutno su nam svi kapaciteti popunjeni i na smještaju imamo 344 korisnika. Prioritet imaju zahtjevi podneseni putem JU 'Kantonalni centar za socijalni rad' Sarajevo. Ukoliko centar odobri smještaj, a osoba nema primanja, niti srodnika, onda centar preuzima sve obaveze plaćanja, u suprotnom participiraju penzijom ili srodnici participiraju", rekla nam je Adela Bahto, šefica Službe socijalnog rada KJU Gerontološki centar Sarajevo.



Na smještaj se u prosjeku čeka od jednog mjeseca do godinu. Donja starosna granica da se osoba prijavi za smještaj u domu je 65 godina za muškarce, odnosno 60 godina za žene. Za svaku osobu koja se smješta u dom potpisnik mora biti srodnik, a za one koji nemaju nikoga - Kantonalni centar za socijalni rad.



U JU Dom penzionera Tuzla cijene su više pa korisnici koji se samostalno kreću i obavljaju životne aktivnosti (održavanje lične higijene, kupanje, oblačenje, fiziološke potrebe i objedovanje u restoranu te su svjesni, orijentisani i samostalno uzimaju medicinsku terapiju, osim inzulina) smještaj plaćaju 547 KM, dok je cijena polupokretne/nepokretne osobe (potrebne usluge kupanja, presvlačenja, hranjenja, davanja terapije, koriste pelenu...), 756 KM plus 50 KM za pelene.



U Gerontološkom centru Banja Luka cijena smještaja za pokretne osobe je 650 KM, dok je za osobe koje ovise o tuđoj pomoći 725 KM plus 100 KM za lijekove i pelene.



Centar za stare osobe u Mostaru pokretnim osobama nudi sve usluge za 630 KM, dok je za nepokretne cijena 770 KM.



U Brčkom postoji nekoliko privatnih domova za penzionere, a cijene se kreću od 550 KM do 800 KM.



U svakoj od ovih ustanova, bilo da je riječ o privatnoj ili javnoj, cijena je mnogo viša za pokretne osobe koje žele boraviti u jednokrevetnoj sobi. Privatni domovi za stare osobe su skuplji u prosjeku za 150 KM od javnih.



Ako se uzme u obzir da je najniža penzija u Federaciji BiH 326 KM (blizu 70 posto od ukupnog broja penzionera), a u Republici Srpskoj 174 KM (blizu 64.000 penzionera), dok je prosječna 434 KM u FBiH, a u RS-u 324 KM, očito je da rijetko ko od osoba treće dobi može priuštiti smještaj u ovim ustanovama bez pomoći svojih najbližih ili centara za socijalni rad koji u posebnim slučajevima potpuno snose troškove.