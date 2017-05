Čičić: Set zakona o akcizama bi omogućio investicioni zamah i nova upošljavanja

Akademik Muris Čičić (Foto: FENA)

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, akademik Muris Čičić smatra da bi bilo opravdano usvajanje seta zakona o akcizama, gdje se, između ostalog, predviđa i povećanje akciza na gorivo za 15 feninga za izgradnju putne infrastrukture, zato što je bilo jasno da se radi o namjenskim sredstvima za izgradnju koridora 5-C i mreže lokalnih puteva.

"Efekti bi bili višestruki da se usvojilo ovo rješenje s akcizama. Prvi efekt bi bio taj da bismo dobili jedan investicioni zamah, jedan ciklus javnih radova koji bi trajao nekoliko godina, koji bi zaposlio ne samo građevinsku operativu, snabdjevače, firme koje proizvode građevinski materijal već i čitav set drugih vezanih industrija, a što bi utjecalo na rast BDP-a u naredne dvije-tri godine. Drugi pozitivan efekt bi bio što bismo za tri do pet godina dobili 100 novih kilometara autoputa i nekoliko desetaka kilometara regionalnih puteva, što bi značajno poboljšalo situaciju u BiH i povećalo društveni standard, a autoputevi sami po sebi zarađuju, osiguravaju određenu vrstu ekonomske aktivnosti. Smatram da je velika tragedija i šteta za BiH što nije usvojen set zakona o akcizama. Svaki drugi način je lošije rješenje od ovoga što je bilo predlagano", kaže prof. Čičić u izjavi Feni.



Smatra da se ovo zakonsko rješenje trebalo prihvatiti radi samih nas, a ne radi MMF-a koji je tražio usvajanje ovog seta kao uvjet za dobivanje druge tranše kredita. Ovo je, podsjeća on, i dio Reformske agende.



Također, ocijenio je da je napravljena velika greška iz razloga što se u proces usvajanja ovog seta ušlo bez strategije približavanja i javnosti i medijima.



"Dakle, trebalo je objasniti šta to znači za BiH, šta to znači za njih. Ovaj set zakona bi definitivno doprinio u smislu poboljšanja zapošljavanja u BiH u naredne tri do četiri godine, dok bi se gradio autoput i mreža lokalnih cesta.To bi, znači, svakom od nas doprinijelo pojedinačno. To nije objašnjeno, a političari koji su bili protiv toga iskoristili su prazninu i lansirali u javnost tezu da je riječ o novom nametu", ističe Čičić.



Kaže da je pravio neke računice u tom kontekstu iz kojih je vidljivo da bi usvajanjem seta zakona o akcizama svi mnogo više dobili, nego što bi bili finansijski opterećni, ako se uzme u obzir investicioni zamah, ulaganja u infrastrukturu i poboljšanje životnog standarda.



BiH je, podsjeća Čičić, umjereno zadužena zemlja i da smo dobili ova sredstva od akciza, mogli bismo ih kombinovati sa sredstvima od MMF-a ili nekih drugih međunarodnih finansijskih institucija, jer sama sredstva od akciza ne bi bila dovoljna. U suprotnom, zaduživanje bez povećanja akciza, je već jedna vrsta opterećenja za budžete.