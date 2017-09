Ronioci jedinice specijalne policije Republike Češke sa pripadnicima Federalne uprave Civilne zaštite pretražuju rijeku Drinu u samom jezgru grada Goražda s obzirom da postoji sumnja da se ovdje nalaze neeksplodirana ubojita sredstva.

Ronioci jedinice specijalne policije Republike Češke sa pripadnicima Federalne uprave Civilne zaštite pretražuju rijeku Drinu u samom jezgru grada Goražda s obzirom da postoji sumnja da se ovdje nalaze neeksplodirana ubojita sredstva.

Sa njima su i vatrogasci iz spasilačke jedinice Hlučin i pirotehničari. Oni po prvi put nakon rata tragaju za neeksplodiranim granatama i drugim ubojitim sredstvima koja se eventualno nalaze u koritu Drine. Danas su ronioci uz pomoć specijalne opreme, sonara i podvodnih detektora za metal, pretraživali korito ispod gradskog pješačkog mosta, a u narednim danima pretraživanje će se nastaviti i na drugim lokacijama.



Saradnja i međusobna razmjena iskustava sa Federalnom upravom civilne zaštite traje već nekoliko godina u sklopu programa saradnje Češke sa zemljama zapadnog Balkana, a eksperti su ove godine odlučili pretražiti i rijeku Drinu s obzirom da ima lokacija za koje se sumnja da kriju ubojita sredstva iz proteklog rata. Podršku u ovom pretraživanju daje deminerski tim FUCZ, zadužen da uklanja i transportuje pronađeni NUS ili ga na licu mjesta uništava ukoliko nije siguran za transport.



''Dobili smo zahtjev da u Goraždu pregledamo tri lokacije, gdje smo do sada imali jedan pronalazak. Danas završavamo rad ispod pješačkog mosta, a sutra nastavljamo pretragu na početku jezera gdje može biti NUS. Naš projekat se realizuje na osnovu zahtjeva Vijeća ministara BiH, zahvaljujući sredstvima koja je obezbijedila Vlada Češke iz budžeta za razvojnu saradnju. Već od 2012. godine na više lokacija izvodimo ovakve projekte, gdje smo u tom periodu uspjeli da iz rijeka u BiH izvadimo 5 do 6 tona municije. U realizaciji ovih projekata imamo veliku podršku FUCZ, a u slučaju kada radimo na teritoriji RS imamo podršku od njihove Civilne zaštite", izjavio je Filip Lipovski, kapetan Specijalne ronilačke jedinice Policije Češke.



Njihova misija traje već nekoliko godina, a konačno je za deminiranje na red došla i rijeka Drina u Goraždu.



"Radimo sa profesionalcima što je izvrsno i uz zajednički vršimo obuku za naš samostalni rad. Lokalne vlasti su odabrale tri lokacije u Goraždu jedna je Baćanski most, druga je pješački most i treća je početak jezera", pojašnjava Slaven Perić, vođa Ronilačkog tima FUCZ-a.



Poznato je da je ukupno 10% površine Goražda pod minama, no rijeka Drina nikada nije bila predmet detaljnog istraživanja.



"Naši građani su često pronalazili NUS koja smo mi posredstvom FUCZ-a zbrinuli i uništili na bezbjedan način. Međutim ovo je nešto posebno i akcija ima veliki značaj jer se radi o Specijalnoj ronilačkoj jedinici policije Češke koji su došli pretražiti i specijalistički provjeriti sliv rijeke Drine i u tom pogledu možemo biti zadovoljni jer se radi o prostoru koji posjećuju naši građani i sigurno nosi najveći rizik kada je u pitanju boravak građana na Drini. Ovom prilikom želim da se zahvalim članovima Jedinice iz Češke, zatim FUCZ sa kojom imamo odličnu saradnju", kazala je Samira Drakovac, pomoćnica gradonačelnika za civilnu zaštitu.



Za goste iz Češke gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović je organizirao prijem u Gradskoj upravi.