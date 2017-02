Centri civilnih inicijativa (CCI) su na konferenciji za novinare predstavili rezultate monitoringa rada Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine. Istaknuto je da je došlo do pada produktivnosti Vlade FBiH u drugom i kvartalu 2016. godine te da je za godinu dana usvojeno tek 26 zakona, što je ispod nivoa nekih kantonalnih skupština.

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na konferenciji za novinare predstavili rezultate monitoringa rada Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine. Istaknuto je da je došlo do pada produktivnosti Vlade FBiH u drugom i kvartalu 2016. godine te da je za godinu dana usvojeno tek 26 zakona, što je ispod nivoa nekih kantonalnih skupština.

Predstavnici CCI-a su naveli da je ozbiljnost problema najuočljivija pri pogledu na program rada Predstavničkog doma. Od 144 zakona koliko je planirano programom rada, Parlament je u 2016. godini usvojio svega 16, odnosno 11 posto, što znači da Parlamentu za realiziranje godišnjeg programa rada, ovim tempom, trebaju još dva četverogodišnja mandata.



"Brojni zakoni godinama nisu doneseni, iako za njima postoji potreba. Podsjetimo samo na zakon o šumama, koji bezuspješno pokušavaju donijeti već treći mandat. Osim zakona, Parlament FBiH ima krajnje skromnu realizaciju strategija. Tek na samom kraju 2016. godine, usvojene su dvije strategije, Strategija saobraćaja u Federaciji BiH i Strategija upravljanja dugom. Oba Doma Parlamenta FBiH su prekršila poslovničke odredbe koje se odnose na izradu programa rada i u vezi s programima rada za ovu godinu", naveli su iz CCI-a.



Oba doma Parlamenta FBiH ušla su u 2017. godinu bez usvojenog programa rada za ovu godinu. Time se nastavlja kontinuitet neprihvatljivog odnosa i prema vlastitoj poslovničkoj obavezi, ali i prema svojim radnim obavezama u globalu.



Budžet za ovu godinu donesen je na vrijeme, prije početka godine na koju se odnosi. Međutim, donesen je prema hitnoj proceduri i bez javne rasprave. Parlamentarna procedura je do kraja prošle godine potpuno okončana za tek trećinu zakona koje je vlada utvrdila u ovoj godini. Riječ je o jednom od najozbiljnijih problema u radu Parlamenta FBiH, prema kome je on specifičan među bosanskohercegovačkim zakonodavnim institucijama. Ionako nizak stepen zakonodavnih aktivnosti Vlade, dodatno se drastično umanjuje neadekvatnom reakcijom i nedovoljnim radom Parlamenta.



"I pored izuzetno loših rezultata i višemjesečnog nezasjedanja, zastupnici Parlamenta FBiH redovno primaju platu i uživaju u svim raspoloživim privilegijama. Na platnom spisku Parlamenta je čak 83 od 98 poslanika Predstavničkog doma i 48 od 54 delegata Doma naroda. Pri tome, suprotno potrebi iskazivanja veće socijalne osjetljivosti, u 2016. godini su donesene nove odluke o povećanju izdvajanja iz budžeta za naknade poslanicima - odluka o povećanju naknade za odvojeni život (na 800 KM mjesečno) i odluka o mjesečnoj naknadi za rad u zajedničkim radnim tijelima oba doma PFBiH", istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare.



Pojašnjeno je kako je donošenje neustavnih mjera, nepoštovanje zakona i odluka Ustavnog suda, i dalje manir djelovanja bh. političara pokazujući da smo još uvijek daleko od pravne države i od jednakosti svih pred zakonom.



"Novost u 2016. godini je i pokušaj korištenja Ustavnog suda BiH za blokadu sistema. Zahtjev za ocjenu ustavnosti svih zakona i ostalih općih pravnih akata koje je usvojio Parlament FBiH od njegovog konstituiranja te za donošenje privremene mjere kojom bi se obustavilo izvršenje tih zakona i zabranio rad Doma naroda Parlamenta FBiH, Ustavni sud je, početkom 2017. godine, odbio kao neosnovan", kazali su predstavnici Centara civilnih inicijativa.



Nadalje, u radu Vlade FBiH tokom 2016. godine bio je primjetan kontinuiran pad produktivnosti i to na kvartalnom nivou. Nakon odličnih rezultata postignutih u prvom kvartalu, koji su i najbolji od početka aktuelnog mandata, došlo je do pada koji je bio naročito osjetan u trećem kvartalu zbog negativnog utjecaja predizborne kampanje i godišnjih odmora, a koji, iznenađujuće, nije zaustavljen ni u četvrtom kvartalu. U konačnici, pad iznosi čak 35 posto.



CCI Vladi i Parlamentu FBiH za rad u ovoj godini savjetuje da je potrebno povećati efikasnost obje institucije u drugoj polovini njihovog mandata, pogotovo u realizaciji zakona i strategija. Potom da oba doma Parlamenta trebaju što prije usvojiti programe svog rada za 2017. godinu i da i Vlada i Parlament u nastavku posvete veću pažnju realizaciji planiranih obaveza.



Obje institucije trebaju se u svom radu fokusirati na ključne probleme građana i njihovo rješavanje, a prestati insistirati na uskostranačkim i ličnim interesima i prekinuti blokade rada institucija.