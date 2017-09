Cazin: Potpisan ugovor za početak radova na izgradnji nove škole "Cazin 1"

U Cazinu je danas upriličeno svečano potpisivanje ugovora za izgradnju nove zgrade Osnovne škole "Cazin 1", a riječ je projektu vrijednom 2,3 miliona KM.

U Cazinu je danas upriličeno svečano potpisivanje ugovora za izgradnju nove zgrade Osnovne škole "Cazin 1", a riječ je projektu vrijednom 2,3 miliona KM.

Iz Vlade Unsko-sanskog kantona danas su najavili da su završene sve procedure za gradnju novog objekta Osnovne škole "Cazin 1", koja se nalazi u samom centru Cazina i zasigurno je jedan od najneuslovnijih školskih objekata u našoj zemlji. Uvjeti za odvijanje nastave ne dolikuju 21. stoljeću, a sigurnost oko 800 djece koja pohađaju nastavu u školi je već godinama narušena.Ugovor o početku radova danas su potpisali predstavnici menadžmenta škole i izvođač radova."Od sutra kreće izgradnja novog objekta. Vlada USK je izdvojila milion KM i za ovu prvu fazu radova je to sasvim dovoljno kako bi se određeni grubi radovi završili. Iduće godine ćemo implementirati, uz 400.000 KM koliko je odobrilo Gradsko vijeće Cazina, i preostali dio do 2.300.000 KM, koliko košta čitav projekat, a to bi trebali osigurati uz pomoć Razvojne agencije Republike Turske TIKA-e", rekao je premijer USK Husein Rošić.Zgrada Osnovne škole Cazin 1 sagrađena je krajem 60-ih godina prošlog stoljeća. Zakoni prirode i zub vremena uradili su svoje, pa su uvjeti za odvijanje nastave u školi postali veoma loši, skoro pa nehumani.Već duži niz godina menadžment i nastavno osoblje OŠ "Cazin 1", te učenici i njihovi roditelji traže izgradnju nove škole, jer nema ekonomske opravdanosti za sanaciju starog, devastiranog i djelomično montažnog školskog objekta."Današnjim danom okrunjeni su naši dugogodišnji napori da konačno počne izgradnja novog objekta osnovne škole, nakon daleke 1969. godine kada je objekat prvobitno napravljen. Zahvaljujući odgovornosti menadžmenta škole i podršci osnivača Vlade USK mi smo došli do ove tačke i izražavam zahvalnost i Skupštini i Vladi USK koji su prepoznali naše napore i dali nam punu podršku u implementaciji projekta", kazao je Zlatko Sabljaković, direktor škole.Projekat izgradnje nove škole započet je još 2009. godine, no ništa značajnije u devet godina nije urađeno. Roditelji djece koja pohađaju školu do sada su u nekoliko navrata organizirali i mirne protestne šetnje, želeći ukazati nadležnima i javnosti da svako dijete ima pravo na obrazovanje i odgovarajući školski prostor.Grad Cazin je krajem prošle godine izdao građevinsku dozvolu za izgradnju novog školskog objekta, a kasnije su stvorene i finansijske pretpostavke za implementaciju projekta. Gradsko vijeće Cazina je u budžetu za 2017. godinu odobrilo 400.000 KM za izgradnju novog školskog objekta, dok je Skupština USK u budžetu kantona u istu svrhu predvidjela milion KM.