Čavka o zahtjevu za njegovu suspenziju: Oni koji su mi ovo "spakovali" trpjet će posljedice

Tužilac Tužilaštva BiH Oleg Čavka kazao je za Klix.ba kako nije upoznat o tome da je pokrenut postupak za njegovu smjenu, dodajući da ga ne bi iznenadilo da mu neko "pakuje".

Čavka je kazao da ga niko nije obavijestio ni da je pokrenuta istraga protiv njega , a ni da je pokrenut zahtjev za njegovu suspenziju.Kako kaže, sa Zoranom Popovićem bio je zaključen sporazum o priznanju krivice za krijumčarenje duhana, u kojem je precizirano da će Popović dobiti godinu dana zatvora i 50 hiljada KM novčane kazne."Hasan Pleh iz kabineta glavnog tužioca Tužilaštva BiH je to odbio. Nakon tog odbijanja tražio je da Popović bude kažnjen kaznom zatvora od tri godine i 100 hiljada KM. Popović je poslije toga u sudnici priznao krivicu i Sud BiH je izrekao manju kaznu nego u sporazumu", rekao je Čavka.Smatra da je, ukoliko neko iz Tužilaštva BiH na osnovu toga sprovodi istragu, riječ o slučaju koji ima pozadinu."Kod nas je moguće da iz predmeta tužioci preuzimaju ogromne količine novca i da on nestane. Po 135 hiljada KM je nestalo i to je zvanično utvrđeno iz predmeta kod tužioca Ismeta Šuškića i iz mog predmeta 50 hiljada KM. To su stvari o kojima se šuti i ne govori ništa, a ovdje se vode istrage protiv tužioca jer postoji sumnja da je neko imao namjeru tužiocu dati dar, ali ne postoji zabilješki da je to uopće neko pokušao uraditi", kazao je Čavka.On ističe da je ovo samo nastavak ranije prakse u Tužilaštvu BiH i da nema nikakvog straha od postupka koji će dalje slijediti."Pretpostavljam da je istina to što pišu mediji. Ništa nije pogrešno urađeno u predmetu tako da ne očekujem nikakvu štetu od ove stvari. Oni koji su ovo 'spakovali' trpjet će posljedice", rekao je Čavka.Zaključio je da ovakve stvari doživljavaju ljudi koji rade i da to nije ništa novo.Podsjećamo, Ured disciplinskog tužioca BiH (UDT) zatražio je pokretanje privremene suspenzije tužioca Tužilaštva BiH Olega Čavke nakon što je državno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv njega zbog zloupotrebe položaja, potvrđeno je iz Ureda disciplinskog tužioca BiH.Čavku se sumnjiči da je zloupotrijebio položaj u predmetu "Džoker" i to na način da je izdejstvovao nižu zatvorsku kaznu za optuženog Zorana Popovića. Navodno mu je za takvo djelovanje obećana nagrada, zbog čega se sumnjiči i da je počinio krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi.