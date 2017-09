Čavić o Dodikovoj odluci suspenzije referenduma: Miševi su izašli iz rupa

Foto: Arhiv/Klix.ba

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić ocijenio je da je opozicija u RS-u bila prinuđena da blokadom Narodne skupštine RS-a izdejstvuje vraćanje vlasti u ustavno-pravne okvire, pa i objavu odluke o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH, za koju je predsjednik RS-a Milorad Dodik danas najavio da će biti suspendovana, ako bude objavljena u "Službenom glasniku".

"Politički miševi su izašli iz rupa", rekao je Čavić, podsjetivši da je on nedavno najavio krivičnu prijavu zbog neobjavljivanja usvojenih odluka Narodne skupštine RS-a, među kojima je i ova o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH.



Od krivičnog gonjenja, kaže, ne odustaje, jer su određene osobe učestvovanjem u neobjavljivanju ove odluke u "Službenom glasniku RS-a" narušili ustavno-pravni poredak RS-a.



"Sad je potpuno jasno da je neko u 'Službenom glasniku RS-a' nagovoren da tu odluku ne objavi, jer su Ustavni sud RS-a, Narodna skupština i Vijeće naroda na vrijeme poslali odluku na objavu. Neko je politički pritiskao da se ona ne objavi i drži u ladici i taj će morati krivično da odgovara, ukoliko ima bar mikron pravde", rekao je Čavić, ističući da je vlast sve ovo vrijeme manipulisala tim referendumom.



Lider NDP-a ukazuje da će biti interesatno čuti obrazloženje onih koji su se "junačili i srbovali do iznemoglosti" usvajajući u parlamentu RS-a 2015. odluku o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH, a sada najavljuju suspenziju.



"Nadam se da će građani, koji glasaju za ovu vlast, sada shvatiti s kim imaju posla i ko njima manipuliše, jer su te pravosudne institucije na nivou BiH legalizovani poslanici SNSD-a u parlamentu BiH", rekao je on.



Podsjeća da je od nekih zapadnih diplomata, nakon što je najavio krivičnu prijavu zbog neobjavljivanja odluke o referendumu, dobio pitanja zašto to radi, "jer su oni s koalicijom na vlasti u RS dogovorili da odluka neće biti objavljena".



"Pitao sam ih da li u njihovim zemljama može tako, da neko sakrije u ladici odluku parlamenta i da time podstiču bezakonje i neustavnost, da bi zaštitili ovu koaliciju na vlasti u RS", tvrdi lider NDP-a i ističe da referendum nije održan jer bi se aktulena vladajuća struktura u RS-u suočila sa sankcijama.