Časne sestre svoje živote posvete vjeri i pomaganju običnim ljudima, pogotovo onima koji su nemoćni i u stanju socijalne potrebe. Redovnička zajednica sestara Služavki Malog Isusa, čiji je red utemeljio prvi vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler u Bosni i Hercegovini, svoj život je posvetila pomaganju starima i bolesnima, djeci i siromašnima.

