Ćamil Duraković: Pozivam građane da uozbilje bošnjačke odbornike u Srebrenici

Bivši načelnik Općine Srebrenica Ćamil Duraković komentarisao je za Klix.ba politička dešavanja u Srebrenici i nejedinstvo bošnjačkih odbornika o izboru kandidata za zamjenika načelnika Općine Srebrenica.

Duraković je rekao da mu je žao što je bošnjačko nejedinstvo došlo do izražaja u Srebrenici, odnosno što je devet odbornika u Skupštini Općine Srebrenica, koji bi mogli činiti jaku cjelinu, podijeljeno.



"Šest odbornika iz reda Bošnjaka nisu podržali prijedlog kandidata za zamjenika načelnika iako je riječ o osobi koja ima dobre predispozicije da obavlja taj posao (Nermin Alivuković). Nije on bio problem koliki je bio problem nejedinstvo bošnjačkih odbornika koji ne usaglašavaju o tako ozbiljnim prijedlozima", rekao je Duraković.



Istakao je da od početka ovog mandata neke stvari u Skupštini Općine Srebrenica ne funkcionišu i da se iz njih treba izvući pouka.



"Bošnjaci koji su dobili legitimitet građana treba da donose zajedničke odluke. Svaka odluka o kojoj ne postoji jedinstvo nije dobra i govori da se nalazimo u teškom političkom vremenu s obzirom na to da smo izgubili i načelnika i skupštinsku većinu koju smo imali u prošlom mandatu", kazao je Duraković.



On je prokomentarisao i rat saopćenjima koji vode bošnjački odbornici ističući da se na taj način stvara ružna slika.



"Riječ je o pojedincima i osobama koje imaju legitimitet, a ta ružna slika održava se i na građane. Postoje tabori i ja sam zbog te sramote apsolutno isključen iz političkih procesa. Pojedinci su sveli Srebrenicu koja je planetarni simbol stradanja Bošnjaka na simbol nejedinstva zbog ličnih interesa. Pozivam građane da uozbilje one koji su dobili legitimitet da bez obzira na njihove lične sujete moraju zajedno djelovati u Skupštini", rekao je Duraković.



Podsjetio je da paralelno s tim u Srebrenici dodjeljuje se Zlatna plaketa Vladi Srbije, razne nagrade načelnicima općina u susjednoj Srbiji, planira se izgradnja spomenika Vitalyu Churkin (ambasadoru Rusije u UN-u koji je blokirao usvajanja Rezolucije o Srebrenici u Vijeću sigurnosti UN-a) i slično.



"Ako hoćemo pričati o sredstvima Vlade Srbije, ona su direktno došla na moju inicijativu, pa čak i ona koja je predsjednik entiteta RS Milorad Dodik donosio. Sva imena se spominju, ali se ne spominje bivši načelnik", kazao je Duraković.



Zaključio je da se bošnjačka politika u ovakvim okolnostima ne može suprotstaviti odlukama koje Srbi "provlače" u Skupštini Općine Srebrenica, a što će na kraju uvesti Općinu u ozbiljnu krizu.