Nekoliko hiljada Bužimljana, Krajišnika, ratnih saboraca, nekadašnjih pripadnika Armije RBiH, prijatelja i članova porodice klanjalo je danas dženazu brigadiru Hamdiji Mustafiću, bivšem zamjeniku komandanta 505. viteške bužimske brigade i najbližem saradniku generala Izeta Nanića.

Dženaza rahmetli Mustafiću, čija je smrt iznenadila mnoge, klanjana je na porodičnom mezarju u naselju Brigovi u Bužimu.



Od njega su se oprostili mnogobrojni saborci i nekadašnji pripadnici 505. viteške bužimske brigade, ali i brojnih drugih brigada 5. korpusa Armije RBiH. Nekoliko hiljada Bužimljana i Krajišnika došlo je klanjati dženazu čovjeku o kojem su svi imali riječi hvale.



Atif Dudaković, general i ratni komandant 5. korpusa Armije RBiH govorio je o Mustafićevoj hrabrosti, požrtvovanosti, skromnosti i poštenju, osobinama kojima se posebno isticao.



Hamdija Mustafić, penzionisani brigadir, a u ratu komandant jurišnog bataljona i zamjenik komandanta 505. viteške bužimske brigade, preminuo je u utorak u svom domu u Bužimu u 58. godini.



Rođen je 8. augusta 1959. godine u Bužimu. Osnovnu školu Bužim završio je 1974. godine, a srednju u sklopu SŠC "Safet Krupić" u Bosanskoj Krupi 1979. godine. Više obrazovanje stekao je na Univerzitetu u Bihaću 1998. godine. 0d 1988. do 1992. nalazio se na dužnosti rukovodioca zrakoplovnih sredstava u sklopu Jugoslavenske narodne armije (JNA).



Početkom aprila 1992. pristupio je Štabu teritorijalne odbrane Bužim, gdje je izabran za komandira sektora Dobro Selo, Ravnice, Kekići i Stabandža. Od oktobra 1992. do januara 1994. godine obavljao je dužnost komandanta bataljona. Nakon toga, izabran je na poziciju zamjenika komandanta 505. bužimske viteške brigade.



Na poziciji zamjenika generala Izeta Nanića i njegovog najbližeg saradnika ostao je do januara 1995. godine, nakon čega je prešao u komandu Petog korpusa Armije RBiH. U toku rata je ranjavan dva puta.



Za ratni doprinos i zasluge odlikovan je ratnim priznanjem Srebreni štit te ga je pet puta pohvalio komandant Armije RBiH i komandant Petog korpusa.



Nakon rata, u Vojsci FBiH Mustafić je obavljao dužnost načelnika Odsjeka u Štabu 5. korpusa i komandanta Komande za razvoj, odakle je otišao u penziju 2004. godine stekavši čin brigadira.



Sinoć je u Bihaću održana komemoracija povodom njegove smrti, na kojoj su se okupile brojne ratne starješine, generali, saborci, kao i predstavnici političkog i društvenog života USK.



Telegram saučešća porodici Mustafić stigao je i od člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, u kojem je naglašeno da će Hamdija Mustafić biti upamćen kao čvrst i odlučan ratnik koji je u najtežim vremenima bio prvak bužimskih "Gazija", ali i kao čovjek koji je u miru ugradio svoje nesebično znanje i iskustvo u razvoj Oružanih snaga BiH.