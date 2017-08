Federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević posjetio je danas demobilisane borce koji protestuju ispred Vlade Federacije BiH, gdje ih je upoznao s njihovih zahtjevima koji mogu ili ne mogu biti riješeni. Kako kaže, kao saborac i ministar, pozvao ih je da idu kućama i ne čine nepravdu ni sebi, ni drugima.

"Rekao sam im šta smo to mi kao Vlada FBiH uradili. Konkretno, Zakon o pravima branilaca koji omogućava uspostavu i objavu registra boraca, upućen je u aprilu ove godine prema Parlamentu FBiH. To je jedan od njihovih zahtjeva. Drugi Zakon o boračkim udruženjima upućen je u formi prijedloga prema Parlamentu FBiH, što je njihov drugi zahtjev da se definiše reprezentativnost u predstavljanju boračkih organizacija. Od 1. augusta smo prihvatili da prestanemo s finansiranjem rada boračkih udruženja do donošenja ovog zakona", pojasnio je Bukvarević.



Sporazum koji su Vlada FBiH i resorno ministarstvo potpisali s deset boračkih organizacija Armije BiH i HVO-a, omogućava da u narednih pet godina na poziciji federalnog ministarstva ostanu sredstva te da se naknadno rasporede na transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja. Kako kaže Bukvarević, na taj način bi se sistemski riješila pitanja boraca.



S druge strane, borci ispred zgrade Vlade FBiH apsolutno insistiraju na boračkom dodatku koji, prema riječima Bukvarevića, ne mogu dobiti.



"Borački dodatak podrazumijeva novih skoro 300 miliona u budžetu FBiH, koji mi trenutno nemamo. Pokušao sam još jednom da im objasnim da su Vlada FBiH i resorno ministrarstvo uradili sve što je u njihovoj naležnosti. Pozvao sam ih da se vrate svojim kućama. Naravno, oni su punoljetni ljudi i odlučivat će o svom statusu. Zamolio sam ih da ne čine ništa nepravedno ni prema sebi, ni prema drugima. Svaki dan smo ih pozivali da odrede svoju delegaciju koja će razgovarati s nama, ali oni to ne žele", zaključio je Bukvarević.



Podsjećamo, demobilisani borci ispred Vlade FBiH ranije su najavljivali kako će stupiti u štrajk glađu ukoliko se ne ispune njihovi zahtjevi. Većina ljudi koji protestuju su iscrpljeni i piju veliku količinu lijekova.