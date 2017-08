Bukvarević: Podržali smo sve zahtjeve boraca, ali ukupna izdvajanja za ovu kategoriju ne mogu rasti

Salko Bukvarević (Foto: Klix.ba)

Nakon današnje sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, o potencijalnom dogovoru s predstavnicima boračkih organizacija koje protestuju ispred zgrade Vlade, govorio je Salko Bukvarević, ministar za pitanja boraca i invalida odbranbeno-oslobodilačkog rata.

"Vlada i ovo ministarstvo su opredijeljeni da se dostignuti obim prava boraca ne umanjuje. Koristim priliku da javnost i borce informišem da sva zakonom predviđena prava ovo ministarstvo i ova Vlada u potpunosti i na vrijeme ispunjavaju za 48 hiljada ratnih vojnih invalida, 42 hiljade porodica poginulih, pet hiljada dobitnika ratnih priznanja i 34 hiljade vojnih penzionera. Svaki mjesec to je po zakonu prvo na isplati, blizu 46 miliona KM ukupno", kazao je ministar Bukvarević, utvrdivši da vlada godišnje za ove kategorije izdvoji 570 miliona KM.



Bukvarević je kazao da su svi zahtjevi boraca detaljno razmotreni i ono što je bilo u nadležnosti njegovog resornog ministarstva i vlade su ispunili.



"Prvi njihov zahtjev je registar, još u aprilu je Vlada Federacije BiH na prijedlog resornog ministarstva donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i predvidjela uspostavu i objavu registra branilaca i registra korisnika boračko invalidske zaštite, prije nego što su oni došli. Na Zastupničkom domu taj zakon je usvojen, očekujemo početkom septembra da taj zakon bude usvojen i na Domu naroda", kazao je Bukvarević.



Drugi zahtjev da se ujedine boračka udruženja Vlada podržava, ali to oni, kaže Bukvarević, trebaju da urade.



"Mi smo podržali Zakon o boračkim udruženjima koji je predložio zastupnik Ismet Osmanović, a Vlada uputila prijedlog u parlament. Time kroz zakonsku regulativu omogućavamo da oni ako žele mogu imati jedno udruženje. Jedan od njihovih zahtjeva je bio da obustavimo finansiranje boračkih organizacija, od 1.8. smo prihvatili i taj zahtjev da do donošenja Zakona o boračkim udurženjima obustavljamo finansiranje boračkih udruženja i saveza", izjavio je ministar Salko Bukvarević.



Bukvarević je kazao kako su predstavnicima boraca kazali da su ova sredstva gornja granica koja se može izdvojiti te da zajedno s njima mogu vršiti preraspodjele, ali da zbog situacije nisu u mogućnosti povećati sredstva za tu poziciju.



Dogovore ne prihvata jedna mala grupa, kako kaže Bukvarević, od dvadesetak pripadnika, s njima je četiri puta razgovarano te su pozvani da ne čine nepravdu ni sebi ni drugima.