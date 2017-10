Brza cesta Sarajevo-Beograd: RS zastupa svoje pravce, Trninić ne očekuje ništa od radne grupe

Neđo Trninić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je da se ovaj entitet drži svojih strateških dokumenata i prostornog plana kojim su definisani pravci brze ceste od Sarajeva do Beograda i Koridor 5C i da ne očekuje ništa od radne grupe u vezi sa brzom cestom Sarajevo-Beograd, a koja bi trebalo da počne s radom sljedeće sedmice.

"To je veza od Istočnog Sarajeva preko Sokoca, Rogatice i Višegrada, a u okviru Koridora 5C to je od Vukosavlja, preko Brčkog i Bijeljine. To su naši pravci, a Federacija BiH zastupa svoje i nisam ubijeđen da se tu može nešto pomjeriti", rekao je Trninić za današnje Nezavisne novine.



Govoreći o angažmanu Turske u projektu brze ceste Sarajevo-Beograd, Trninić smatra da je ta priča bespotrebno plasirana, jer Turska daje kreditna sredstva, kao i bilo koja druga finansijska institucija.



"Daju pare da gradimo infrastrukturu i mi im vraćamo pare. Šta onda ima da se miješaju u naše poslove. Neće oni određivati naše prioritete samo zato što nam daju pare koje će na kraju vratiti građani", dodao je Trninić.



On je ponovio da je deklaracija o izgradnji brze ceste Sarajevo-Beograd, koju je predložio član Kolegija Predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić, politička priča kojom predstavnici iz RS u Sarajevu pokušavaju da derogiraju institucije Republike Srpske.



"Ne mogu da vjerujem da ozbiljan čovjek sa političkim i svakim drugim iskustvom tako nešto može da uradi", rekao je Trninić i dodao da je entitetska nadležnost u vezi sa infrastrukturom predviđena i po Ustavu i po Dejtonskom sporazumu.