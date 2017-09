Nova školska godina u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu (TK) jutros je počela, a konkursna procedura za prijem nastavnika i profesora u stalni, ili radni odnos na određeno vrijeme još uvijek nije završena.

