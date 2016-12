Bračni par iz Srebrenika Zlata i Senadin Ćosić kupili su od Nazifa Mujića Srebrnog medvjeda osvojenog na Berlinskom filmskom festivalu.

Bračni par iz Srebrenika Zlata i Senadin Ćosić kupili su od Nazifa Mujića Srebrnog medvjeda osvojenog na Berlinskom filmskom festivalu.

Kako su poručili za naš portal, želja im je da kip koji je Mujić osvojio za glavnu ulogu u filmu "Epizoda u životu berača željeza" poklone nekom od muzeja kako bi on ostao u našoj zemlji.Podsjetimo, Mujić je prestižnu nagradu na Berlinaleu osvojio prije skoro četiri godine za film Danisa Tanovića, ali je bio primoran da ga proda u borbi za preživljavanje svoje porodice.Kako je kazao za Klix.ba, za kip je dobio 4.000 eura, a Emir Kusturica mu je nudio i hiljadu više. Ipak, Ćosići su spriječili da ova vrijedna nagrada ode iz BiH."Ovo sam, vjerujte mi, morao učiniti. Moja djeca nisu imala šta da jedu i to me najviše boljelo", rekao nam je Mujić i poručio da će s porodicom ponovo tražiti azil u Njemačkoj.