Božo Ljubić: Problem je sarajevska nacionalsocijalistička ljevica, gori su od desnice

Danas je u Mostaru održana sjednica Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, a glavna tačka dnevnog reda je bila usvajanje programa rada Glavnog vijeća u ovoj godini, posebno poslije Izvještajnog sabora koji je bio prije nekoliko sedmica. Glavno vijeće je izabralo Barišu Čolaka za zamjenika predsjednika Glavnog vijeća, a vijeće je informisano o prezentaciji prijedloga transformacije Javnog RTV sistema koja će se desiti u Parlamentarnoj skupštini BiH 27. februara.

Foto: Klix.ba

Danas je u Mostaru održana sjednica Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, a glavna tačka dnevnog reda je bila usvajanje programa rada Glavnog vijeća u ovoj godini, posebno poslije Izvještajnog sabora koji je bio prije nekoliko sedmica. Glavno vijeće je izabralo Barišu Čolaka za zamjenika predsjednika Glavnog vijeća, a vijeće je informisano o prezentaciji prijedloga transformacije Javnog RTV sistema koja će se desiti u Parlamentarnoj skupštini BiH 27. februara.