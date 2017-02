Bosić zatražio odgađanje sjednice državnog Parlamenta: Imamo ustavnu krizu zbog revizije presude

Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zatražio je danas da se odgodi sutrašnja sjednica zbog, kako je kazao, "ustavne krize", a u vezi s mogućom revizijom presude protiv Srbije.

Mladen Bosić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Mladen Bosić, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zatražio je danas da se odgodi sutrašnja sjednica zbog, kako je kazao, "ustavne krize", a u vezi s mogućom revizijom presude protiv Srbije.

Na današnjem Kolegiju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Bosić je zatražio odgađanje sutrašnje sjednice jer smatra da ne postoje demokratski uvjeti za njeno održavanje.



"Na jučerašnjoj konferenciji za medije predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je konstatovao da je napadnut Ustav BiH zbog odluke da se o reviziji presude u tužbi BiH protiv Srbije raspravlja na neformalnim sastancima, o temi koja je isključivo u nadležnosti Predsjedništva BiH", kazao je Bosić.



Bosić navodi da je to poruka da se oduzimaju ingerencije Predsjedništvu BiH te da zbog toga ne postoje uslovi za održavanje sjednice Predstavničkog doma Parlamenta BiH.



"Moj zahtjev je da se odgodi sutrašnja sjednica dok se ne stvore uslovi, kada sve institucije počnu funkcionirati u skladu s ustavnim nadležnostima. Šefik Džaferović se usprotivio odgađanju sjednice i mi sada imamo neizvjesnost da li će se sjednica održati", kazao je Bosić.



Na današnjem proširenom Kolegiju će ovo pitanje ponovo biti razmatrano.



"Ne radi se o blokadi rada institucija BiH, već da se institucije vrate u svoj ustavni okvir i da Predsjedništvo razmatra eventualnu reviziju presude i ta institucija mora donijeti tu odluku", poručio je Bosić.



Podsjećamo, Milorad Dodik je nedavno pozvao stranke iz Republike Srpske da se povuku iz institucija BiH ukoliko dođe do revizije presude.



Podsjećamo, u petak je u Sarajevu zakazano savjetovanje u vezi revizije presude, pod pokroviteljstvom Bakira Izetbegovića, nakon čega će biti poznato da li će do toga doći.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić jučer je kazao da je dva puta tražio održavanje sjednice Predsjedništva o temi revizije, ali da za zakazivanje sjednice nije dobio saglasnost druga dva člana Predsjedništva BiH, te je poručio da eventualna revizija nema legitimitet.