Bosić: Bošnjačka politika vrti se oko riječi genocid i agresija još od kraja rata

Mladen Bosić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić kazao je na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a kako se bošnjačka politika od rata do danas vrti oko riječi "genocid" i "agresija".

Bosić je rekao da su predstavnici u Zastupničkom domu PSBiH postigli jedinstven stav da traže odgađanje sjednice nakon najave podnošenja revizije što je nazvao državnim udarom s obzirom na to da nije postojao koncenzus u Predsjedništvu BiH.



On je dodao da podnošenje revizije znači nastavak bošnjačke politike koja je definisana oko dvije riječi i to "agresija" i "genocid" što, prema njegovim riječima, Srbi slušaju od vremena poslije rata.



Istakao je da RS mora definisati da li će braniti Dejtonski mirovni sporazum jer njime RS ima legitimitet i mogućnost blokiranja odluka na državnom nivou. Ukoliko srpski političari smatraju da treba čuvati Dejton onda ne trebaju učestvovati u rušenju institucija koje je Dejton utemeljeio.



On je kazao da nije tajna da hrvatski faktor želi svoju teritoriju i preraspodjelu u BiH, ali da nikada nisu donijeli odluku da napuste institucije BiH već su se borili da imaju još više mjesta. Zastupnike je pozvao da razmisle o tome.



Bosić je rekao da jedinstvo daje snagu političkim strukturama, ali da to znači saradnju i dogovor i da jednostavno ne može biti utemeljeno na tome da se nekome naređuje povlačenje određenih poteza.



U tom kontekstu podsjetio je da su člana Predsjedništva BiH i zastupnike u institucijama BiH birali građani isto kao i zastupnike u NSRS. Zastupnike je pozvao da logikom donose odluke, a ne srcem.