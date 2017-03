Bolest plavog jezika: Samo petorici stočara nadoknađena šteta, za vakcine potrebno pet miliona KM

Foto: Ilustracija/Klix.ba

Bolest plavog jezika, od koje su prošle godine uginule hiljade životinja, dolaskom proljeća i pojavom komaraca, glavnih prenosnika bolesti, mogla bi ponovo harati našom zemljom. Ukoliko se ne nabave vakcine, naše stočare i državu čekaju nove milionske štete.

