Tim Federalne uprave civilne zaštite za Uklanjanje eksplozivnih sredstava "Sarajevo A" je tokom jučerašnjeg dana uklonio i bezbjedno uništio tri eksplozivna sredstva u rijekama Zujevina (ručna bomba M 50 P1), Ljubina (mina za ručni bacač M57) i Krivaja (MB mina 60 mm). Ručnu bombu u rijeci Zujevini pronašla su djeca.

Iz FUCZ-a je saopćeno da su ove i slične aktivnosti svakako dodatna sigurnost za sve one koji se ovih dana rashlađuju i odmaraju na bosanskohercegovačkim rijekama.



"Posljednjih dana velike vrućine izmamile su mnogobrojne kupače i ribare na rijeke. Nažalost, u nekim bh. rijekama vrebaju i opasnosti od raznih minsko-eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS)", stoji u saopćenju iz FUCZ-a.



Navode da su u rijeci Zujevini, u mjestu Binježevo kod Hadžića, djeca uočila eksplozivno sredstvo i odmah pozvala policiju.



"Dolaskom na teren tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) 'Sarajevo A' sa službenicima CZ Hadžići pregledom je ustanovio da se u rijeci na dubini od 30 cm nalazi ručna bomba M 50 P1 koja je uklonjena i uskladištena. Njeno uništenje je planirano za danas (4. august) na poligonu FUCZ za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a", stoji u saopćenju.



Ističu da su na ušću rijeke Ljubine u Bosnu, u Semizovcu kod Vogošće, ribari u rijeci uočili eksplozivno sredstvo i pozvali policiju.



Na teren je upućen Tim "Sarajevo A" FUCZ-a i ustanovljeno je da se radi o mini za ručni bacač M57, a s obzirom na to da je riječ o vrlo nestabilnom eksplozivnom sredstvu, ono je istog dana (3. august) uništeno na poligonu FUCZ za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a.



"Na poziv kupača, kao i Službe CZ Općine Zavidovići i Kantonalnog operativnog centra Zenica, da se u rijeci Krivaji kod Zavidovića u vodi nalazi eksplozivno sredstvo, na teren je upućen opet Tim 'Sarajevo A' FUCZ koji je pregledom zaključio da se u dijelu rijeke koji koriste kupači nalazi MB mina 60 mm. Odmah je uklonjena i uskladištena, a bit će uništena danas (4. august) na poligonu FUCZ za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a", navodi se u saopćenju.



U dužini od 20 km, od Zavidovića do Ribnice, rijeka Krivaja je i ovih dana puna kupača, kao i mnoge druge rijeke pa su ove i slične aktivnosti FUCZ-a svakako dodatna sigurnost za sve one koji se odmaraju u ove vrele ljetne dane.