Kompleks Panonskih jezera u Tuzli i ove godine je domaćin Bike Festu koji je na jedno mjesto okupio nekoliko hiljada motociklista. Svi oni imaju priliku pokazati svoje ljubimce na dva točka, uživati u bogatom dnevnom i noćnom programu, ali i sada već tradicionalno prodefilovati ulicama Tuzle.

Moto susreti koji se ove godine održavaju četvrti put po redu u Tuzlu su doveli nekoliko hiljada bajkera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Mađarske, Austrije, ali i Njemačke.



Interesovanje za ovu manifestaciju raste iz godine u godinu, a iz Moto kluba Tuzla koji se potpisuje kao organizator, ističu da su gostima pored šarolikog programa, posebno zanimljiva Panonska jezera koji predstavljaju i centralno mjesto okupljanja motociklista.



Almir Toromanović, predsjednik Moto kluba Tuzla kaže da Bike Fest trenutno predstavlja jednu od najvećih manifestacija ovakve vrste u regionu, a tome doprinosi veliki broj klubova i bajkera koji dolaze u ovaj grad.



"Mi imamo brojne humanitarne akcije koje realizujemo u toku godine. Bajkerima ne naplaćujemo ulaz, tako da oni u jednu kasu ubacuju onoliko novca koliko žele i mogu, a sva prikupljenja sredstva namijenjena su za humanitarne svrhe", istakao je Toromanović.



Naglasio je da ga posebno raduje činjenica da se u Tuzli okupe bajkeri iz raznih dijelova regije, ali i šire.



"Ovdje možete vidjeti tablice Hrvatske, Srbije i BiH jedne pored drugih. Bajkeri dolaze sa svih strana, a mi se posebno ponosimo na multietičnost. Bajkeri inače ne gledaju nacionalnost, vjeru i političko opredjeljenje. Imamo isti interes, a to je život na motoru", rekao je on.



U zavisnosti od mogućnosti, bajkeri sa prostora cijele bivše Jugoslavije odlaze jedni drugima u posjete tokom sezone, što smatraju izuzetno bitnim.



"Mi tokom cijele sezone obilazimo moto klubove, tako da smo jednim dijelom zaslužili da nam se dođe u Tuzlu i da i mi pokažemo da znamo biti dobri domaćini. Najveća vrijednost moto susreta je druženje i ljubav prema tim dvotočkašima, odnosno motorima", kazao je Samir Salčinović, član Moto kluba Tuzla.



Ove godine u Tuzlu je stigla i Gordana Rončević iz Slavonskog Broda, koja je mišljenja da se ovakva manifestacija ne bi trebala propustiti.



"Ovdje mi je zaista odlično i nastojat ću svake godine doći. Tuzlanskim bajkerima nije ništa problem organizovati, a na nama je da dođemo", izjavila je Rončević.



Motor vozi već nekoliko godina, a za bajkere kaže da su u pitanju osobe koje karakteriše sloboda.



"Imamo priliku ići gdje i kad želimo, družimo se sa velikim brojem ljudi. U moto svijetu sam upoznala mnogo poštenih ljudi. U cijelom svom životu nisam uspjela steći toliko prijatelja, koliko sam dobila otkako sam u svemu ovome. Bajkeri će vam pomoći gdje god da se nalazite, a kada njima treba pomoć, to će vam upamtiti i trostruko vratiti", potcrtala je Rončević.