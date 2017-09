BiH u dvostrukom problemu: Rusi traže naplatu ratnog duga za plin, RS ignoriše problem

Foto: EPA-EFE

Svi nivoi vlasti u BiH nedavno su raširenih ruku prihvatili novac od klirinškog duga koji je Rusija imala prema BiH, u iznosu od 125 miliona KM. Ipak, sve je više nagovještaja da će nas naplata klirinškog duga skupo koštati, jer BiH Rusiji duguje 98 miliona KM za plin koji je koristila u ratu.

Situacija je komplikovanija nego što ukazuju same informacije da postoji dug od blizu 100 miliona KM. Naime, entitet Republika Srpska odbija da učestvuje u vraćanju dijela duga, iako su neki gradovi u tom entitetu tokom rata ravnopravno koristili plin koji je stizao iz Rusije.



Rusija ozbiljno misli što prije tražiti naplatu tog duga, a kompanija Gazprom je podsjetila bh. vlasti da se hitno uključe u rješavanje tog problema. Ambasada BiH u Moskvi dostavila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH stav Gazproma u kojem je obavijestila bh. zvaničnike da se isplata klirinškog duga dovodi u direktnu vezu s ratnim dugom BiH prema Rusiji.



"Kompanija BH-Gas je upoznata o posljednjem dopisu koji je ruski Gazprom uputio nadležnim bh. organima apelirajući da se riješi ratni dug za plin. U proteklom periodu o temi ratnog duga za plin poslali smo 11 dopisa i organizirali dvije konferencije za medije da apeliramo na rješenje ovog problema. Bili smo svjesni da će se naplatom klirinškog duga automatski otvoriti pitanje ruske potražnje ratnog duga za plin", rečeno je za Klix.ba iz kompanije BH-Gas.



Na trenutnu potrošnju plina koju ima FBiH, gdje se plaća 5 dolara na hiljadu kubika za otplatu ratnog duga, kompletna dugovanja koja ima BiH za plin, a koja iznose blizu 98 miliona dolara, bi bila otplaćena za otprilike 100 godina.



BiH ima dva problema, prvi je dug prema Rusiji, a drugi unutrašnji je spor s entitetom Republika Srpska, čije vlasti ne pristaju da plate svoj dio duga za korištenje plina tokom rata. BiH je do sada otplatila blizu 7 miliona dolara ratnog duga, a to su sve uradili građani FBiH.



"Mi u BH-Gasu imamo mnogo dokumenata gdje su čelnici RS-a potpisali raspodjelu dugovanja, ali NSRS nikada nije ratifikovala taj dokument, kao što je to uradila Federacija BiH i njeni zakonodavni organi. Iz RS-a konstantno ponavljaju da nije poznato ko je potrošio taj plin u ratu te da je to komercijalni dug, mi ih podsjećamo da je još 2002. godine urađen elaborat u Ministarstvu finansija i trezora BiH, gdje je tačno utvrđeno koliko je ko potrošio plina u ratu. Mjerači potrošnje plina tokom rata su radili", kazao je za Klix.ba Almir Bečarević iz BH-Gasa.



Gazprom još nije direktno zaprijetio BiH da će u slučaju neplaćanja ratnog duga našoj zemlji isključiti plin, ali je poslato više nego jasno upozorenje te se pretpostavlja da u neko dogledno vrijeme nije isključena ni opcija da BiH bude uskraćen dotok plina.



Važeći ugovor koji BH-Gas ima s Gazpromom za dostavu plina je 31. decembar ove godine.



"Sve ove godine Gazprom je bio više nego korektan, nismo imali nikakav pritisak. Plaćanje 5 dolara na hiljadu potrošenih kubika je više nego simboličan iznos koji se izdvaja za ratni dug. Ipak, nakon rješavanja pitanja klirinškog duga postavlja se pitanje kako će se stvari odvijati u narednom periodu", smatra Bečirović.



Podsjećamo, BiH je nedavno naplatila 125 miliona dolara klirinškog duga od Rusije, i to u kešu. Iako je bez problema mogla pokriti ratni dug za plin, entiteti i država su raspoređeni novac prebacili u svoje budžete, tako da je pitanje ratnog duga i dalje ostalo neriješeno.



BiH ima ugovor s Gazpromom da se po pet dolara na hiljadu kubika izdvaja za otplatu ratnog duga do kraja sljedeće godine. Ipak, teško je procijeniti kako će Rusija postupiti u narednom periodu, ali jedno je sigurno, Rusi BiH drže u nemilosti i uvijek mogu ucijeniti obustavom isporuke plina ukoliko BiH bude ignorisala ratni dug.



"Trenutno niko ne može reći da li će i eventualno kada doći do obustave isporuke plina. Trenutno smo dobili upozorenje, ali ne i direktnu prijetnju. Dobra je vijest da BH-Gas trenutno nema nikakav dug prema Gazpromu i dobavljačima po novom ugovoru. Sve plaćamo čak i prije vremena. Jedini logičan potez koji bi trebao uslijediti je da Republika Srpska prihvati obaveze koje imaju. Jednostavno treba se uključiti i država pa kako je riješeno pitanje klirinškog duga, nek se riješi i pitanje ratnog duga.